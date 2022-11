L’Audi e-tron devient le Q8 e-tron, est rafraichit et fait un grand bond en autonomie

L’e-tron est maintenant le Q8 e-tron afin de simplifier la gamme Audi

Le restylage inclut des améliorations aérodynamiques pour une meilleure autonomie

L’e-tron d’Audi bénéficie déjà d’un rafraîchissement, quelques années seulement après le lancement du véhicule électrique par la marque. Il reçoit également un nouveau nom, qui devrait rendre la gamme Audi beaucoup moins confuse à mesure qu’elle se remplit de VÉ e-tron. Dites bonjour à l’Audi Q8 e-tron de 2024.

C’est plus qu’un nouveau nom, qui permet de le distinguer de l’e-tron GT et du Q4 e-tron. Il s’agit d’une refonte qui lui confère une nouvelle calandre qui ressemble visuellement plus aux e-tron GT et Q4. La calandre ajoute également une barre lumineuse, au sommet du logo Audi, qui relie les phares. C’est également la première Audi à porter un nouveau traitement stylistique : un badge de modèle avec les lettres Audi sur le pilier B.

Audi a également apporté quelques modifications à la chaîne cinématique du Q8 e-tron, rendant l’électrique plus efficace. Le Q8 e-tron 55 développera les mêmes 402 ch et 490 lb-ft qu’auparavant, et celui qui porte maintenant le nom de SQ8 e-tron, aura trois moteurs, 496 ch et 718 lb-ft. Ce ne sont pas ces changements, cependant, c’est la batterie.

La taille de celle-ci augmente légèrement, passant de 95 kWh utilisables à 106 kWh. L’autonomie, par contre, est nettement supérieure. Audi dit qu’il faut s’attendre à 582 km pour le VUS et 600 pour le Sportback, tous deux selon le cycle WLTP. L’autonomie maximale du modèle 2023 n’était que de 441 km sur le même test ou 453 pour le Sportback. Une partie du crédit ici provient d’un nouveau moteur arrière ainsi que de l’amélioration de l’aérodynamisme du nouveau nez et des nouveaux spoilers de roue.

Audi affirme qu’elle a également pu améliorer la capacité de charge. Le Q8 e-tron peut se recharger à une puissance maximale de 170 kW sur un chargeur CC de niveau 3, passant de 10 à 80 % en 31 minutes. Il est important de noter que cette même charge vous permettra de parcourir une plus grande distance, ce qui réduira encore les temps de charge. La charge standard L2 à domicile peut atteindre 11 kW, mais la charge rapide L2 de 22 kW sera disponible en option.

De nouvelles aides à la conduite sont également proposées. L’aide au stationnement à distance en est une et permet de manœuvrer le Q8 e-tron dans des espaces restreints même si le conducteur est à l’extérieur et utilise l’application. Il peut également déverrouiller le véhicule. Pour les clients en Europe et aux États-Unis, le Q8 sera certifié neutre en carbone net grâce à l’utilisation accrue de matériaux recyclés et de matériaux pouvant être recyclés.

La production de l’Audi Q8 e-tron et Sportback 2024 devrait débuter en février. Attendez-vous à ce que les ventes en Amérique du Nord débutent à la fin du mois d’avril.