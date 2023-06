Rivian produit maintenant plus de VUS R1S que de pickups R1T

Après avoir priorisé les pickups pour quelques mois, Rivian se concentre maintenant sur les VUS.

Le R1S compte pour environ 70% des pré-commandes de la compagnie.

Rivian veut produire un total de 50 000 véhicules cette année.

Le VUS électrique Rivian R1S a connu un démarrage lent en raison de contraintes de production, mais l’entreprise affirme que sa production dépassera désormais celle du pick-up R1T pour la première fois ce trimestre.

En effet, le VUS à trois rangées devrait représenter la majeure partie du volume de production de Rivian au deuxième trimestre 2023, devant le R1T.

Bien que le pick-up R1T et le VUS R1S soient tous deux étroitement liés, le constructeur a choisi de lancer le R1T en premier et, jusqu’à présent, sa production était prioritaire par rapport au VUS.

Cela change maintenant afin de refléter la popularité du VUS auprès des détenteurs de réservations, dont certains ont attendu ce modèle pendant un certain temps.

Selon Rivian, le R1S représente environ 70 % du total des pré-commandes, ce qui peut s’expliquer par l’absence de concurrents adéquats sur le marché.

En effet, alors que le R1T est en concurrence avec le Ford F-150 Lightning et un certain nombre d’autres pick-up électriques qui arriveront prochainement, le R1S n’est confronté qu’aux Tesla Model X et Y dans la catégorie des VUS électriques à trois rangées de sièges.

D’autres constructeurs automobiles, comme Ford et Toyota, ont annoncé leur intention de lancer des modèles similaires, mais ils n’en sont encore qu’aux premiers stades de développement.

En plus de se concentrer sur le R1S, Rivian souhaite augmenter considérablement sa production cette année, avec un objectif de 50 000 véhicules, y compris le fourgon de livraison qu’il construit pour Amazon.

Cela représente le double du nombre de véhicules qui sont sortis de l’usine en 2022. Cette forte augmentation de la production prévue est due à des améliorations de la chaîne d’approvisionnement.

Rivian a notamment réussi à contourner certains des problèmes rencontrés précédemment en développant son propre groupe motopropulseur interne, appelé Enduro.

Cette nouvelle configuration à deux moteurs viendra compléter le groupe motopropulseur à quatre moteurs existant, fabriqué par Bosh, qui s’est avéré plus difficile à obtenir que Rivian ne l’aurait souhaité.

La production du R1S équipé du groupe motopropulseur Enduro est en cours depuis quelques semaines et la société affirme que l’augmentation de la cadence de production a été plus rapide que prévu.

