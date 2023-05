Rivian donne un aperçu du futur VUS R2 à l’arrière-plan d’une vidéo

Une maquette en argile de taille réelle recouverte d’une toile est visible derrière le PDG et le chef du design de l’entreprise.

Des rumeurs veulent que ce VUS soit de taille semblable au Ford Bronco Sport.

Rivian veut construire 200 000 véhicules basés sur cette plateforme en 2026 seulement.

Rivian travaille depuis un certain temps déjà sur une nouvelle famille de véhicules électriques et vient de dévoiler l’un des modèles à venir.

Baptisée R2, cette nouvelle famille de VÉ sera plus petite et plus abordable que les modèles actuels R1T et R1S.

Prévus pour un lancement en 2025 ou 2026, ces modèles ont déjà été évoqués à plusieurs reprises, mais c’est la première fois que l’entreprise nous les présente.

Lors d’une séance de questions-réponses vidéo animée par le PDG du constructeur et le chef de l’équipe de conception, on peut voir à l’arrière-plan un modèle en argile d’un futur VUS R2, recouvert d’une toile.

Cela ne révèle pas beaucoup de détails sur l’apparence du futur modèle, mais cela donne au moins une idée de sa forme et de ses dimensions générales.

D’après ce que l’on peut voir, ce modèle ressemblera à l’actuel R1S en étant plutôt carré et en ayant un arrière plat.

Les rumeurs indiquent également que le VUS R2 aura une taille similaire à celle du Ford Bronco Sport, ce qui signifie qu’il devrait avoir une longueur d’environ 4,5 mètres, soit 0,5 mètre de moins que le R1S.

Si le design de la famille R2 n’a pas été abordé, une affiche visible dans la vidéo donne un aperçu de la face avant qui reprendra les mêmes éléments distinctifs que les modèles plus grands.

Outre ce futur VUS, la plateforme R2 donnera naissance à plusieurs autres modèles dont le prix devrait avoisiner les 40 000 dollars aux États-Unis, ce qui est nettement plus abordable que la famille R1.

C’est pourquoi le constructeur prévoit de construire 200 000 unités de ces modèles rien qu’en 2026, alors qu’il n’a fabriqué que 25 000 modèles R1S et R1T en 2022.

Ces petits modèles devraient être alimentés par une batterie plus petite que celle des véhicules Rivian actuels, mais leur autonomie officielle pourrait ne pas être très différente en raison de leur poids plus faible.

De plus amples informations sont attendues dans les mois à venir, car ces nouveaux modèles devraient arriver sur le marché nord-américain en 2025 ou 2026.

Source : InsideEVs