Rivian dévoile le « mode drone » dans ses prochaines mises à jour logicielles

Le chef du développement logiciel de Rivian révèle des plans pour améliorer les caractéristiques de leurs véhicules électriques, notamment le suivi adaptatif de la batterie et le « mode drone ».

Wassym Bensaid, responsable du développement logiciel chez Rivian, annonce des mises à jour logicielles intéressantes pour les R1T et R1S.

Ces mises à jour comprennent le suivi adaptatif de l’autonomie de la batterie et un « mode drone » unique avec réalité augmentée.

Rivian, un acteur important dans le domaine des véhicules électriques, a annoncé son intention d’introduire des mises à jour logicielles substantielles pour ses modèles de camionnettes R1T et de VUS R1S entièrement électriques. Ces développements ont été divulgués par Wassym Bensaid, responsable du développement logiciel de la société, lors d’une apparition inattendue au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes. Bensaid a donné un aperçu des améliorations à venir, qui comprennent le suivi adaptatif de l’autonomie de la batterie et l’introduction d’un « mode drone » unique qui intègre la réalité augmentée, selon les rapports cités par Automotive News et Bloomberg.

Bien que les détails complets de ces mises à jour restent confidentiels, le concept de suivi adaptatif de l’autonomie de la batterie présente un potentiel significatif qui pourrait grandement bénéficier aux propriétaires de véhicules électriques en offrant des données précises et en temps réel sur leur autonomie restante, directement sur le tableau de bord du véhicule.

Wassym Bensaid a souligné le rôle central des capacités logicielles de Rivian, les identifiant comme un facteur distinctif qui gagnera en importance au fur et à mesure que les véhicules électriques continueront à gagner en complexité. Depuis le lancement du R1T en 2021, Rivian a effectué 22 mises à jour logicielles importantes, intégrant des fonctionnalités telles que le mode Camp, le mode Neige, la visualisation à vol d’oiseau et l’innovant mode Kneel, qui facilite l’entrée et la sortie du véhicule en abaissant la hauteur de conduite d’environ 10 pouces.

Bensaid a également souligné que l’entreprise contrôlait l’ensemble des logiciels et la majorité des ordinateurs embarqués, ce qui met en évidence l’intégration complète des composants logiciels et matériels de Rivian.

Au cours de la même conférence téléphonique avec les analystes, Rivian a aussi revu à la hausse ses prévisions de production pour l’année en cours, les portant à 52 000 unités contre 50 000 véhicules électriques précédemment prévus. Le PDG RJ Scaringe a souligné le rôle essentiel des logiciels et de l’électronique dans les prochains véhicules basés sur la technologie R2, qui commenceront par un VUS dont les débuts sont prévus l’année prochaine. M. Scaringe a souligné l’importance de posséder de solides capacités logicielles dans le paysage automobile actuel.

Au deuxième trimestre, Rivian a obtenu des résultats impressionnants en fabriquant 13 992 véhicules et en livrant avec succès 12 640 unités, dépassant ainsi les estimations initiales de Wall Street.

L’usine de Rivian située à Normal, dans l’Illinois, est le centre de production du VUS R1S, du pick-up R1T et de l’Amazon EDV. En outre, Rivian produit en interne le groupe motopropulseur Enduro, qui alimente à la fois la fourgonnette électrique et les versions à double moteur de ses véhicules de production tradtionnels.