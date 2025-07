Rivian débute la construction de son premier centre de service permanent à Laval

Rivian mise sur Laval pour soutenir son expansion avant le lancement du R2 en 2026

Rivian amorce les travaux d’un nouveau centre de service permanent à Laval, au Québec.

Le bâtiment de 28 000 pi² offrira services, livraisons et démonstrations de véhicules électriques.

Projet conçu avec Montoni, ciblant la certification LEED et créant des emplois locaux durables.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian a amorcé la construction d’un nouveau centre de service à Laval, au Québec, en partenariat avec le Groupe Montoni. Ce centre de plus de 28 000 pieds carrés constitue le premier point de service permanent de l’entreprise dans la province et vise à améliorer l’accessibilité et le soutien offert aux propriétaires de véhicules électriques dans la région. Cette nouvelle installation remplacera le centre de service temporaire auparavant situé à Ville Mont-Royal.

Le centre de Laval s’inscrit dans les préparatifs de Rivian en vue du lancement canadien de son VUS compact R2 prévu pour 2026. Il servira de point régional pour les services, les livraisons et les démonstrations de véhicules, en complément de l’offre mobile de l’entreprise destinée à desservir les clients directement.

Selon Rivian, cette installation est essentielle à sa présence dans la grande région de Montréal et offrira un éventail complet de services couvrant tout le cycle de vie de ses véhicules.

Le projet, conçu et réalisé par le Groupe Montoni, une firme québécoise spécialisée en immobilier durable, vise une certification environnementale LEED v4. Il intègrera des matériaux à faibles émissions de carbone, des bornes de recharge pour véhicules électriques et un aménagement paysager respectueux de l’environnement.

Ce chantier entraînera également des retombées économiques locales, en générant des emplois spécialisés et durables au Québec, tout en valorisant le savoir-faire régional.