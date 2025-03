Rivian confirme les plans de lancement du R2 à l’échelle mondiale

Le VUS électrique R2 sera le modèle le plus abordable de Rivian à ce jour

Le VUS R2 de Rivian, dont le prix de départ est d’environ 66 500 $, permettra à la marque de se développer à l’échelle mondiale grâce à de futures ventes en Europe.

La production initiale du R2 commencera en 2026, et l’usine de Rivian en Géorgie devrait s’agrandir d’ici 2028.

Rivian s’associe à Ben & Jerry’s pour lancer un camion à glace électrique basé sur sa camionnette.

Rivian se prépare à lancer son VUS électrique R2 de taille moyenne, extrêmement bien accueilli, dont le prix devrait commencer à 66 500 $. Rivian accélère les opérations sur son site de production de Normal, dans l’Illinois, où la production initiale du R2 commencera. Selon la directrice financière, Claire McDonough, l’approvisionnement du R2 est achevé à 95 % et la production débutera au cours du premier semestre 2026. Une fois que la nouvelle usine de l’entreprise en Géorgie sera opérationnelle, la production du R2 devrait augmenter de manière significative.

L’usine de Rivian en Géorgie devrait commencer à fonctionner en 2028 et permettra à terme la production des R3 et R3X, des multisegments électriques plus petits et plus sportifs. L’usine devrait avoir une capacité de production annuelle de 400 000 véhicules électriques. En 2023, Rivian a produit un peu moins de 50 000 unités dans son usine de Normal.

En janvier, Rivian a obtenu un accord de prêt d’un montant maximal de 6,6 milliards $ de la part du ministère américain de l’Énergie pour financer la construction de l’usine de Géorgie. Toutefois, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a récemment exprimé son incertitude quant à l’état du financement. Rivian reste persuadé que les fonds seront disponibles en 2025, lorsque le besoin s’en fera sentir.

Entreprise de fourgonnettes électriques et partenariat avec Ben & Jerry’s



Rivian a ouvert les commandes d’opérations de véhicules commerciaux pour ses camionnettes de livraison électriques aux entreprises autres qu’Amazon au début de l’année. La société s’est récemment associée à Ben & Jerry’s pour lancer un camion à glace électrique appelé « Scoop Truck ».

Le Scoop Truck est basé sur le Commercial Van de Rivian. Il fera ses débuts officiels au South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, avant de faire la tournée des événements communautaires de Rivian et des sites Ben & Jerry’s, y compris dans le Vermont. Le fourgon, disponible en deux modèles — Delivery 500 et Delivery 700 — a une autonomie de 260 km et est vendu à partir de 79 900 $ US.