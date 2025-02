Rivian augmentera les prix canadiens jusqu’à 10 000 $ à compter du 25 février

Le constructeur automobile invoque les fluctuations du taux de change avant la hausse des prix du 25 février.

L’ajustement des prix est lié à l’affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Rivian a livré 51 579 véhicules en 2024, dépassant le total des ventes de 2023.

Rivian augmentera les prix des R1T et R1S au Canada de 10 000 $ le 25 février.

Rivian a informé ses clients canadiens qu’à compter du 25 février, les prix de ses véhicules électriques R1T et R1S augmenteront jusqu’à 10 000 $. La société a attribué cette décision aux fluctuations du taux de change CAD-USD.

Selon un courriel envoyé aux détenteurs de réservations, les acheteurs qui passent commande avant la date limite peuvent obtenir les prix actuels. Il n’est pas clair si toutes les versions du R1T et du R1S verront leur prix augmenter, mais nous supposons que ce sera le cas. Rivian n’a pas confirmé si l’augmentation de prix s’appliquera uniformément à toutes les versions.

Le SUV R1S commence à 109 900 $ pour la version Dual Standard, 119 900 $ pour la version Dual et 150 900 $ pour la version Tri-moteur. Avec cet ajustement, la R1S la plus haut de gamme pourrait dépasser les 160 000 $. Le populaire pick-up R1T démarre à 101 900 $ pour la version de base Dual Standard, 111 900 $ pour la Dual et 142 900 $ pour la variante à trois moteurs. Le Rivian le moins cher commencera à près de 112 000 $ avec les augmentations prévues. Jusqu’à présent, il n’est pas mentionné que le R2, dont le prix est de 66 500 $ depuis juillet dernier, connaîtra une augmentation similaire d’ici son arrivée au début de l’année prochaine.

Ces derniers mois, la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a contribué à l’augmentation des coûts pour les constructeurs automobiles opérant sur les deux marchés. Alors que les discussions sur d’éventuels droits de douane américains sur les importations canadiennes se poursuivent, la dernière décision de Rivian en matière de prix suggère que les fluctuations monétaires ont déjà une incidence sur les coûts des véhicules.

Croissance des ventes malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement

Rivian a affiché des chiffres de vente plus élevés en 2024 qu’au cours de l’année précédente. La société a livré 51 579 véhicules, dépassant les 50 122 unités vendues en 2023. Il est très peu probable que les ventes chutent considérablement en raison de l’augmentation des prix au Canada en 2025.

En revanche, la production a diminué. Rivian a construit 49 476 véhicules en 2024, contre plus de 57 000 en 2023. L’entreprise avait initialement fixé un objectif de production de 57 000 unités, mais l’a revu à la baisse en octobre en raison de difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement. Une mauvaise communication avec le fournisseur Essex Furukawa a entraîné une pénurie de composants pour les moteurs Enduro internes de Rivian, qui équipent les modèles R1 à deux moteurs et les fourgonnettes commerciales EDV à un seul moteur.

Les conducteurs Rivian potentiels intéressés ont moins de deux semaines pour se décider et économiser des milliers de dollars.