Rivian ajoutera plus d’autonomie au R1S cet automne

Le VUS électrique sera disponible avec la batterie Max Pax.

Cela devrait lui donner environ 628 kilomètres d’autonomie.

Le PDG de la compagnie dit que cette plus grande batterie ne compromettra pas la troisième rangée de sièges.

Rivian est toujours en train d’ajouter des fonctionnalités et des configurations à ses modèles et la dernière annonce concerne la disponibilité de la batterie Max Pack dans le R1S.

Pour l’instant, seul le pick-up R1T peut être commandé avec la plus grande des trois options de batterie proposées par la société, le R1S devant se contenter des packs Standard et Large.

Mais cela va bientôt changer puisque le PDG de la société, R.J. Scaringe, a posté une vidéo sur Twitter annonçant que les premières livraisons du R1S équipé du Max Pack auront lieu cet automne.

Comme les R1T et R1S partagent la plupart de leurs éléments mécaniques, le Max Pack du VUS devrait être la même unité de 180 kWh que celle utilisée dans le pick-up.

Cela devrait offrir une augmentation substantielle de l’autonomie par rapport au pack Large de 135 kWh qui promet une autonomie de 316 miles (509 kilomètres) selon les tests de l’EPA.

Les chiffres officiels de l’autonomie de la nouvelle batterie dans le R1S n’ont pas encore été annoncés, mais le PDG affirme que l’autonomie est d’environ 628 kilomètres, et la même configuration dans le R1T permet de parcourir plus de 644 kilomètres sur une charge.

Comme sur le R1T, la plus grande batterie ne sera disponible qu’avec le nouveau groupe motopropulseur à deux moteurs Enduro qui délivre plus de 600 chevaux et 600 lb-pi de couple, soit environ 200 chevaux et 300 lb-pi de couple de moins que la configuration à quatre moteurs.

Malgré la taille physique plus importante de la batterie, le PDG a déclaré que la R1S sera en mesure de conserver sa troisième rangée de sièges qui lui permet de transporter jusqu’à sept passagers.

Les détails complets de ce modèle devraient être confirmés plus tard dans l’année, avant les premières livraisons.

Source : @RJScaringe (Twitter.com)