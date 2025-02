Rivian ajoute les robustes éditions limitées California Dune à ses R1S et R1T

Cette édition est équipée d’un groupe motopropulseur à trois moteurs qui délivre 850 chevaux et 1 103 lb-pi de couple.

Une couleur de peinture unique et des jantes en alliage spéciales sont également incluses.

Les prix commencent à 149 900 $ pour le R1T et à 158 900 $ pour le R1S.

Les versions tout-terrain des camions et VUS font fureur en ce moment, et Rivian ne veut pas être en reste.

C’est pourquoi le constructeur lance l’édition limitée California Dune de ses pickups et VUS électriques R1S et R1T, déjà très performants à l’origine.

Pour se distinguer, cet ensemble est accompagné d’une couleur de peinture unique qui serait inspirée des sables du désert et d’un design différent de jantes de 20 pouces disponibles en finition foncée ou couleur carrosserie.

L’ensemble Darkout est également inclus dans la California Dune Edition, ajoutant des badges noirs et des plaques de protection noires, ainsi que l’ensemble Tout-Terrain, qui ajoute également un compresseur d’air.

À l’intérieur, l’exclusivité se poursuit avec un motif unique de sellerie en cuir bicolore noir et beige clair, qui serait également inspiré du désert.

Des barres transversales foncées et des planches de récupération, utilisées pour désembourber le véhicule dans le sable ou la neige, sont également de série.

En plus de tous les équipements spécifiques à la California Dune, cette édition est basée sur les versions entièrement équipées des modèles R1S et R1T.

Cela signifie que les acheteurs peuvent s’attendre à recevoir la batterie Max ainsi qu’un groupe motopropulseur électrique tri-moteur AWD, ce qui permet une autonomie d’environ 529 kilomètres et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes, grâce à une puissance de 850 chevaux et un couple de 1 103 lb-pi.

Bien sûr, tous ces équipements et l’exclusivité d’un modèle en édition limitée ne sont pas donnés, et le site Web canadien de Rivian indique un prix de départ de 149 900 $ pour le pick-up R1T et de 158 900 $ pour le VUS R1S.

À titre de comparaison, un Rivian R1T standard équipé de la batterie Max et du groupe motopropulseur à trois moteurs est proposé à partir de 142 900 $ et un R1S similairement configuré débute à 150 900 $.

Bien que Rivian parle d’une édition limitée, il n’y a aucune indication sur le nombre d’exemplaires du R1S et du R1T California Dune qui seront fabriqués.

Les deux modèles peuvent d’ores et déjà être commandés sur le site Internet du constructeur, avec un délai de livraison estimé de 6 à 8 semaines.