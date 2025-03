Rivian agrandit son usine en Illinois pour la production du VUS R2

Le constructeur de véhicules électriques investit dans une nouvelle installation de 1,1 million de pieds carrés pour fabriquer le VUS R2 à 66 500 $ CA, avec plus de 480 km d’autonomie, dès 2026.

Rivian procède à une expansion de 1,1 million de pieds carrés à son usine de Normal, en Illinois, pour soutenir la production de son VUS électrique R2, vendu à partir de 66 500 $ CA.

Le R2, un modèle cinq places, offre une autonomie estimée de plus de 480 km, fait le 0 à 97 km/h en moins de 3 secondes et intègre des matériaux intérieurs écoresponsables.

L’agrandissement portera la capacité de production annuelle de l’usine à 215 000 véhicules d’ici 2026.

Rivian poursuit les travaux de construction sur une expansion majeure de 1,1 million de pieds carrés à son usine de Normal, en Illinois, en vue de produire sa gamme de véhicules électriques R2 dont la livraison est prévue pour 2026. Ce nouvel espace, situé du côté est du campus industriel, accueillera notamment les opérations de tôlerie et d’assemblage final pour ce VUS cinq places, dont le prix de départ est fixé à 66 500 $ CA.

Une nouvelle installation de 1,1 million de pieds carrés fera grimper la capacité annuelle à 215 000 véhicules

L’agrandissement s’intègrera à l’usine actuelle de 4,3 millions de pieds carrés, où Rivian assemble déjà ses modèles R1 ainsi que ses fourgonnettes commerciales. Une fois les travaux terminés, la capacité annuelle prévue du site atteindra 215 000 unités.

« Les travaux avancent comme prévu et toute l’équipe a hâte de transférer les nouveaux bâtiments aux opérations dès que possible », a affirmé Tony Sanger, vice-président des installations de production chez Rivian. « Nous sommes en bonne voie pour lancer le R2 sur le marché en 2026, comme planifié. »

Malgré les conditions hivernales de l’Illinois, les travaux de construction progressent plus rapidement que prévu dans certains secteurs. La structure en acier du bâtiment principal (tôlerie, assemblage final et inspection finale) est complétée à 70 %, et le toit est installé à 60 %. De son côté, le bâtiment de traitement des pièces et de trempage E-Coat est presque étanche, ce qui permettra de commencer l’installation de l’équipement dès le mois prochain.

Selon Sanger, la préfabrication a joué un rôle essentiel dans l’accélération du chantier.

« On a mis tous les efforts pour préfabrifier autant que possible, ce qui nous permet de réduire le nombre de connexions à faire sur le terrain avant de rendre les bâtiments et leurs systèmes pleinement fonctionnels », a-t-il expliqué.

L’expansion a nécessité la désaffectation de l’ancienne piste d’essai, remplacée par une nouvelle piste haute vitesse qui sera mise en service ce printemps. Rivian introduit également plusieurs mesures d’efficacité, dont le transfert de toutes les opérations de peinture de pièces vers une nouvelle installation dédiée, libérant ainsi l’atelier principal pour la peinture des carrosseries seulement.

De nouveaux systèmes de convoyeurs entre la tôlerie, la peinture et l’assemblage permettront d’optimiser le flux de production. Ceux-ci incluent des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), essentiels à la production à grande échelle.

Le R2 à 66 500 $ offre plus de 480 km d’autonomie et des matériaux écoresponsables

Le Rivian R2 promet une autonomie estimée à plus de 480 km et peut atteindre 97 km/h en moins de 3 secondes. Conçu pour les escapades et l’aventure, ce VUS à cinq places comprend deux boîtes à gants, un tiroir de rangement dissimulé, ainsi que l’éclairage emblématique Torch de Rivian.

L’intérieur met de l’avant des finitions en bois de bouleau recyclé et des matériaux issus de plastique océanique, alliant durabilité et conscience environnementale. Le véhicule comprendra aussi un volant de nouvelle génération avec des commandes haptiques intégrées.