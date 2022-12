Rivan ajoute le mode de conduite neige pour les VE R1T et R1S

La mise à jour par la voie des aires vient avec le mode de conduite de neige

Autres corrections modifications et mises à jour de fonctionnalités incluses

Rivian a corrigé quelques erreurs hivernales flagrantes sur ses pick-up et VUS électriques avec les dernières mises à jour over-the-air. La première est l’ajout d’un mode de conduite pour la neige. La seconde est la possibilité d’activer les sièges et le volant chauffants à partir de l’application, au chaud dans votre maison.

Avec neuf modes de conduite dans le pick-up Rivian R1T et le VUS Rivian R1S, il semble étrange qu’il n’y en ait pas un pour la neige, mais c’est le cas. Il y a maintenant 10 modes et l’un d’entre eux est réservé à l’hiver. Ce mode assouplit la réponse de l’accélérateur, en s’assurant que le conducteur est capable de distribuer les 835 ch et 908 lb-pi de couple d’une manière qui ne fera pas éclater les pneus instantanément. Même une transmission intégrale à quatre moteurs et des pneus d’hiver de série ne peuvent vaincre les lois de la physique.

Le Rivan modifie également le fonctionnement de la régénération en mode neige. Il adoptera par défaut un nouveau mode de régénération « faible ». L’objectif est de s’assurer que le véhicule n’essaie pas de se régénérer avec suffisamment de force pour faire déraper les pneus sur la neige, la gadoue ou la glace.

Avant de sortir, l’application mobile Rivian vous permettra désormais d’activer les sièges chauffants et le volant chauffant. Le préconditionnement à distance de l’habitacle est nouveau pour le VE, bien qu’il soit courant sur la plupart des autres véhicules électriques. Le système vous permettra également d’activer le dégivreur à partir de l’application, une fois la climatisation de l’habitacle activée.

La mise à jour over-the-air de Rivian comporte de nombreux autres trucs et astuces, ainsi que quelques corrections de bogues. Les utilisateurs de Tidal auront désormais cette application audio intégrée au système. Les modes de suspension souple et ferme sont modifiés pour mieux remplir leurs rôles respectifs. Pour les notes de version complètes, consultez le blogue de la société.