Réponses à cinq questions sur la Hyundai Sonata 2024

La nouvelle Hyundai Sonata 2024 propose une série d’améliorations incluant l’ajout d’un la traction intégrale.

La traction intégrale sera disponible en option avec le moteur de 2,5 litres

Le style est redessiné à l’extérieur et la Sonate comporte aussi des améliorations à l’intérieur

La nouvelle Sonata 2024 sera mise en vente cet hiver

La Hyundai Sonata 2024 présentée aujourd’hui révèle divers changements et mises à jour, notamment au niveau du design et de la technologie. Prévue pour l’hiver, la Sonata sera en concurrence avec la Honda Accord redessinée et la Toyota Camry dans le segment des berlines intermédiaires qui cherche à retrouver un peu de sa gloire d’antan. La nouvelle Sonata ajoute la traction intégrale à sa liste de caractéristiques, un ajout important sur le marché canadien, tout en remodelant l’extérieur et en ajoutant quelques nouvelles caractéristiques à l’intérieur. Il ne s’agit pas d’une nouvelle génération, mais elle n’est pas loin d’une refonte complète.

Quelles sont les nouveautés de la Hyundai Sonata 2024 ?

A l’extérieur, la Sonata 2024 adopte un design différent avec un long capot et une face avant élargie. L’avant bénéficie d’un look plus prononcé grâce à l’intégration de l’éclairage Horizon sans couture, offrant un clin d’œil subtil au langage de conception moderne de Hyundai. L’arrière a également été revu, avec de nouveaux feux en H et un coffre au design distinct, laissant entrevoir de subtiles nuances sportives.

À l’intérieur, la Sonata rafraîchie est équipée d’un nouvel écran incurvé qui combine le bloc d’informations conducteur de 12,3 pouces et l’écran tactile du système d’infodivertissement de 12,3 pouces. Des mises à jour automatiques permettront aux propriétaires d’accéder aux dernières fonctionnalités multimédias. Parmi les autres améliorations apportées à l’intérieur, citons le système BOSE à 12 haut-parleurs avec technologie CenterPoint 360, disponible en option. À noter également l’introduction d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil sur tous ses modèles, enfin.

Le système Digital Key est également ajouté à la liste des caractéristiques de la Sonata 2024. Cette technologie a progressivement fait son chemin dans toute la gamme Hyundai au fur et à mesure que le constructeur rafraîchit ou redessine ses modèles. Cette technologie permet aux utilisateurs de déverrouiller et de démarrer leur véhicule sans avoir besoin d’une clé, à condition qu’ils soient en possession de leur téléphone. L’accès peut également être accordé à distance à une autre personne qui peut alors utiliser son appreil mobile pour accéder à la Hyundai.

La Sonata N-Line, tout en conservant les principaux éléments de design, comprend quelques nouveautés, comme des jantes et des échappements spécifiques. Hyundai indique également que des améliorations ont été apportées aux performances en matière de bruit, de vibrations et de rudesse, ce qui rend la berline de taille moyenne plus raffinée et plus confortable.

La grande nouveauté de la Sonata 2024 est la transmission intégrale HTRAC, qui sera disponible en option sur les modèles équipés du quatre cylindres de 2,5 litres. Le système est basé sur les roues avant et transmet la puissance aux roues arrière par l’intermédiaire d’un système électrohydraulique lorsqu’une stabilité et une traction accrues sont nécessaires. La Sonata sera dotée d’un mode de conduite « neige » ainsi que des modes « normal », « intelligent », « sport » et « personnalisé » qui affectent le fonctionnement du système de traction intégrale, mais aussi la réponse du moteur et les réglages de la direction et de la transmission.

Quels sont les moteurs et les systèmes d’entraînement proposés sur la Hyundai Sonata 2024?

La Sonata restera disponible avec un quatre cylindres de 2,5 litres de série qui devrait délivrer environ 191 chevaux comme le modèle actuel. La version N Line sera équipée du moteur turbo 2,5 litres actuel, qui développe 290 chevaux et un couple de 311 livres-pieds. La Sonata 2024 sera également proposée en version hybride avec 192 chevaux et 271 livres-pieds de couple. La transmission intégrale sera disponible exclusivement avec le groupe motopropulseur de 2,5 litres. Hyundai a seulement indiqué que la Sonata offrirait « une gamme de moteurs » et n’a pas mentionné le 1,6 litre turbo.

Quand sera-t-elle commercialisée ?

La Sonata 2024 devrait être disponible chez les concessionnaires cet hiver, donc fin 2023 ou début 2024.

Combien coûtera-t-elle ?

Les prix n’ont pas encore été annoncés. Nous nous attendons à ce que le modèle de base commence à peu près au même prix que le modèle actuel, qui coûte un peu plus de 29 000 $. La version N-Line a un prix de départ de 39 099 $, tandis que la version hybride commence à 41 349 $. La Sonata 2024 devrait suivre cette structure de prix, et nous nous attendons à ce que la transmission intégrale coûte 2 000 à 3 000 $ de plus.

Que pensons-nous de la Hyundai Sonata 2024 ?

Bien que la Hyundai Sonata 2024 ne soit pas une refonte complète, elle apporte certainement des mises à jour significatives qui la maintiennent compétitive dans son segment. L’ajout de la transmission intégrale est significatif et donnera aux concessionnaires Hyundai plus d’arguments pour convaincre les acheteurs potentiels.

De plus, la Sonata continue d’offrir l’un des meilleurs véhicules hybrides de sa catégorie, tandis que la N-Line est l’une des berlines intermédiaires les plus performantes dans cette gamme de prix. Le design continuera à diviser les consommateurs, mais cela n’a jamais été un problème pour Hyundai. Du point de vue technologique, la Sonata 2024 se distingue également. Est-ce qu’elle ramènera les consommateurs vers les berlines de taille moyenne ? Probablement pas, et la nouvelle Sonata doit faire face à des concurrents féroces, mais tout ce qui a fait la qualité de ce véhicule est maintenant amélioré. Du moins sur papier.