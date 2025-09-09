Plus de 250 Miata au 2e rassemblement annuel Mazda MX-5 à Montréal

Des véhicules historiques et des éditions limitées soulignent la deuxième rencontre Mazda à Pointe-Claire.

Plus de 250 Miata présentes à la rencontre annuelle Mazda MX-5 à Montréal

La 862e Miata jamais construite exposée parmi des modèles aux couleurs d’origine

Neuf éditions limitées 2025 du 35e anniversaire réunies pour la première fois

Pour une deuxième année consécutive, les passionnés de Mazda MX-5 Miata se sont donné rendez-vous au bureau régional du constructeur à Pointe-Claire pour le rassemblement annuel MX-5 Miata. Plus de 250 Miata, issues des quatre générations, ont participé à la célébration de dimanche, organisée par Benoit Lavigne et Germain Goyer en partenariat avec Mazda Canada.

L’édition 2025 a mis en valeur un hommage aux trois couleurs d’origine de 1990, en plus de présenter la toute nouvelle édition 35e anniversaire, créant un pont thématique entre l’héritage du modèle et son évolution actuelle. La rencontre du 7 septembre a attiré des participants venus de partout au Québec et de l’Ontario vers l’ouest de Montréal, poursuivant le succès de l’événement inaugural de l’an dernier qui avait rassemblé plus de 300 véhicules.

Véhicules historiques et moments marquants

Parmi les modèles exposés, la plus vieille Miata a servi de pièce centrale dans l’hommage aux trois couleurs originales de 1990. Avec un NIV se terminant par 0862, cette Miata blanche de production 1989 représentait la 862e Miata jamais construite dans le monde, assemblée en avril 1989. Ce rare exemplaire de début de production se démarquait au milieu des nombreuses versions rouges et des quelques bleues, complétant ainsi la palette de couleurs initiale du petit roadster.

Le journaliste automobile Marc Lachapelle a vécu un moment unique en bouclant la boucle. Après avoir assisté au dévoilement mondial de la Miata au Salon de l’auto de Chicago et l’avoir conduite lors de son lancement en 1989 à Hawaï, Lachapelle a reçu les clés d’une Mazda Miata 1990 fabriquée en avril 1989 — identique au modèle qu’il avait conduit 35 ans plus tôt lors de l’introduction médiatique originale.

Édition limitée 35e anniversaire

La rencontre a aussi mis de l’avant l’édition spéciale 2025 de la MX-5, conçue pour souligner le 35e anniversaire du modèle. Seulement 230 exemplaires sont réservés au marché canadien, ce qui en fait une rareté. Neuf de ces éditions commémoratives ont été exposées côte à côte, permettant aux visiteurs d’examiner de près les caractéristiques distinctives du modèle spécial.

L’édition 35e anniversaire incarne l’hommage de Mazda à la popularité ininterrompue de la MX-5 depuis son arrivée sur le marché canadien, il y a maintenant trois décennies et demie.

Soutien communautaire et accès à l’événement

Comme l’an dernier, les organisateurs ont maintenu l’accès gratuit afin de favoriser une participation large parmi les amateurs de Miata. Des dons ont été recueillis tout au long de la journée pour soutenir la Fondation Charles-Bruneau, perpétuant la dimension caritative de la rencontre.

« Nous sommes fiers d’avoir réussi à rassembler autant de passionnés pour une deuxième année consécutive, tout en amassant des fonds pour la Fondation Charles-Bruneau. Encore une fois, nous remercions Mazda Canada de nous avoir accueillis sur leur site et pour leur précieuse collaboration », a déclaré l’organisateur Germain Goyer.

Le succès de l’événement démontre l’engouement toujours aussi fort pour la MX-5 Miata chez les amateurs d’automobile au Canada. Des centaines de visiteurs se sont joints aux propriétaires des 250+ véhicules réunis à Pointe-Claire, renforçant la communauté soudée qui s’est bâtie autour de ce petit roadster léger depuis ses débuts au pays et qui continue de créer des liens entre propriétaires du Québec et de l’Ontario.