Questions et réponses sur la Hyundai Elantra 2024

La Hyundai Elantra 2024 a été mise à jour avec des nouveautés en matière de style et des ajouts au niveau de la technologie.

Les nouveautés incluent un style redessiné à l’extérieur

La technologie Digital Key fait son entrée dans la gamme Elantra 2024

La nouvelle Elantra sera lancée à l’automne 2023

La nouvelle Hyundai Elantra 2024 a été présentée aujourd’hui avec une série d’améliorations au niveau du design, de l’équipement intérieur et de la technologie. Commercialisée à l’automne, l’Elantra 2024 présente des caractéristiques stylistiques similaires à celles de l’Avante 2024, introduite sur le marché coréen en début d’année. Voyons donc ce que Hyundai propose avec l’Elantra 2024.

Quelles sont les nouveautés de la Hyundai Elantra 2024 ?

Comme le veut la tradition chez Hyundai, l’Elantra 2024 possède une signature visuelle unique qui ne laisse pas indifférent. Cette version est plus excentrique que son prédécesseur, mettant de l’avant une calandre plus fine et une posture plus large. Les feux diurnes à DEL sont reliés entre eux par une barre métallique plus discrète, tandis que l’emblème Hyundai est réalisé en acier plat. Plusieurs options de jantes seront disponibles, allant de 15 à 18 pouces, ainsi que de nouveaux choix de couleurs. À l’arrière, on observe un profil qui rappelle un coupé à partir du montant C tandis que la portion arrière rappelle la nouvelle Mustang redessinée.

À l’intérieur, l’Elantra 2024 intègre une série d’améliorations que l’on attend d’une nouvelle itération. Cela comprend des prises USB-C supplémentaires à l’arrière et à l’avant, un ordinateur de bord intégré dans un écran de 4,2 pouces remanié, un éventail de nouveaux choix de matériaux et de couleurs, et des sièges en similicuir pour les versions de luxe et N-Line. Le socle de recharge sans fil a également été redessiné.

L’Elantra 2024 ne manque pas non plus d’avancées technologiques, notamment la fonction de clé numérique Digital Key que nous avons vue dans les modèles Hyundai récents. Elle permet au conducteur d’utiliser son téléphone comme clé de voiture, éliminant ainsi le besoin d’un porte-clés traditionnel. Il est également possible de partager l’accès à l’Elantra grâce à cette fonction.

Le système audio Bose haut de gamme, doté de huit haut-parleurs, sera disponible sur les finitions haut de gamme, complété par un nouveau système d’infodivertissement de 10,25 pouces en série sur la plupart des modèles. En outre, l’Elantra sera équipée de la technologie de voiture connectée BlueLink de Hyundai.

La Hyundai Elantra N 2024, plus sportive, fait également peau neuve. Elle arbore une double calandre noire prononcée, un double système d’échappement, des jantes en alliage forgé de 19 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S, des seuils latéraux rouges, ainsi qu’un volant et un système d’infodivertissement revus. Une série d’améliorations technologiques garantit une conduite engageante, notamment le logiciel et le matériel ECS avancés, un nouvel étrier de boîte de vitesses pour plus de précision, un châssis optimisé et des raffinements de la suspension arrière, tous mettant l’accent sur la direction et l’agilité.

Quels sont les moteurs proposés sur la Hyundai Elantra 2024 ?

L’Elantra 2024 proposera un large éventail de moteurs. Le moteur de base est un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, qui devrait produire 147 ch et 132 lb-pi de couple. Il existe également une variante hybride qui offre une puissance combinée de 139 ch et un couple de 195 lb-pi.

Pour ceux et celles qui souhaitent plus de puissance, la version N-Line accueillera un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre, développant 201 ch et 195 lb-pi de couple. Quant à la Hyundai Elantra N 2024, elle continuera d’être équipée d’un moteur turbo de 2,0 litres, développant 276 ch et 289 lb-pi de couple, ce qui lui permettra d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, notamment grâce à la fonction de contrôle du lancement.

Quand arrivera-t-elle sur le marché ?

Hyundai a prévu de commercialiser l’Elantra 2024 à l’automne 2023.

Combien coûtera-t-elle ?

Bien que les prix officiels restent confidentiels, nous ne prévoyons pas d’écarts significatifs par rapport au modèle 2023. Ainsi, le prix de base pourrait se situer autour de 21 000 $, la version N-Line à partir de $ dollars et l’Elantra N à environ 40 000 $.

Que pensons-nous de la Hyundai Elantra 2024 ?

Bien que le design puisse diviser, l’approche de Hyundai consistant à créer des véhicules polarisants a toujours porté ses fruits. La substance de l’Elantra est ce qui l’a toujours distinguée, et les modifications apportées à l’Elantra 2024 ne font que renforcer sa position parmi les meilleures berlines compactes. Des caractéristiques uniques comme la clé numérique lui confèrent un avantage concurrentiel, et l’ajout de ports USB-C et d’autres améliorations technologiques lui permettent de rester dans l’air du temps.

Alors qu’une amélioration du moteur de base aurait été la bienvenue, les spécifications préliminaires ne suggèrent pas que l’Elantra 2024 recevra une quelconque augmentation de puissance. Cela pourrait être problématique, surtout si l’on considère des concurrentes comme la Mazda3 2024, qui dispose d’un moteur de série développant 191 ch. Néanmoins, l’Elantra hybride reste inégalée dans son segment, et les modèles N-Line et N continuent d’offrir une valeur significative pour leur prix.

La Hyundai Elantra 2024 n’est peut-être pas révolutionnaire, mais Hyundai a effectué les mises à jour nécessaires pour maintenir la prédominance du modèle sur le marché.