Prix et versions du Mazda CX-5 2025 annoncés

– Le Mazda CX-5 2025 commence à 32 550 $ avec la transmission intégrale de série.

– De nouvelles versions et des caractéristiques améliorées visent à accroître la valeur et les performances.

– La gamme comprend des options allant du modèle de base GX au luxueux modèle Signature.

Mazda Canada a dévoilé les prix et le conditionnement du Mazda CX -5 2025, le véhicule le plus vendu de la marque au pays. Avec le modèle 2025, Mazda introduit de nouvelles caractéristiques et améliorations visant à offrir une plus grande valeur aux clients. Le nouveau CX-5, dont le PDSF de départ est de 32 550 $, arrivera chez les concessionnaires dans le courant de l’été et proposera de série une transmission intégrale sur tous les modèles.

Le seul élément manquant est l’option du groupe motopropulseur hybride, dont la rumeur s’est répandue. Comme nous le savons, le CX -50 2025 proposera cette option. Nous supposons que l’absence de groupe motopropulseur pour le CX-5 est le signe d’une transition. Nous évoquons la possibilité que le CX-5 se transforme en CX-55, variante performante de la gamme, potentiellement en VE. Le temps nous le dira.

2025 Mazda CX-5 : garnitures

Le modèle GX de base est propulsé par le moteur quatre cylindres Skyactiv-G de 2,5 litres, développant 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à six rapports. Le GX est équipé du système G-Vectoring Control Plus et du Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), avec les modes Normal, Off-Road et Sport. L’équipement intérieur de série comprend un écran couleur de 10,25 pouces avec le système d’infodivertissement Mazda Connect, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ainsi que des fonctions de sécurité i-Activsense telles que la surveillance des angles morts et l’assistance au freinage en ville intelligente.

La finition GS ajoute des fonctionnalités telles que des phares à mise à niveau automatique, un hayon arrière électrique et un dégivreur d’essuie-glace avant. À l’intérieur, elle comprend un volant gainé de cuir, un volant chauffant et un siège conducteur à 6 réglages électriques. L’ensemble confort GS ajoute un toit ouvrant électrique à glace coulissante, des jantes en alliage de 19 pouces et la recharge sans fil des téléphones.

Le modèle Kuro offre un style exclusif avec des options de peinture telles que Jet Black Mica et Soul Red Crystal Metallic. L’intérieur est en cuir noir avec surpiqûres rouges ou en cuir rouge grenat. Les performances améliorées du moteur avec la désactivation des cylindres et la technologie i-stop sont également incluses. Le Kuro est doté de jantes en alliage noir de 19 pouces et d’éléments extérieurs noirs brillants.

La version GT est dotée d’équipements haut de gamme supplémentaires tels que le système d’éclairage avant adaptatif, les rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement, ainsi que l’écran de conduite actif projeté sur le pare-brise. Elle comprend également le système de navigation Mazda, des sièges avant ventilés et le système audio Bose Premium avec 10 haut-parleurs.

Cette version s’adresse aux amateurs de performances, avec le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo développant jusqu’à 256 chevaux. Le design Sport comprend des palettes de changement de vitesse et des finitions noires contrastées. À l’intérieur, elle dispose d’un volant chauffant gainé de cuir avec des surpiqûres rouges et d’un éclairage intérieur à DEL.

L’édition Suna est dotée d’une peinture unique en sable zircon métallisé et d’une sellerie terre cuite avec des insertions en daim noir. Elle est propulsée par le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo, qui allie performances sportives et style haut de gamme.

Au sommet de la gamme, le modèle Signature est équipé de cuir Nappa cacao, de boiseries en Abachi véritable et d’un éclairage intérieur à DEL. Il est également équipé de fonctions de sécurité avancées i-Activsense, d’un moniteur de vision à 360° et de capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière.

Les prix du Mazda CX-5 2025 sont les suivants :

– CX-5 GX : 32 550 $

– CX-5 GS : 36 400 $

– CX-5 GS Groupe confort : 38 500 $

– CX-5 Kuro : 40 100 $

– CX-5 GT : 41 450 $

– CX-5 Sport Design : 44 200 $

– CX-5 Suna Edition : 44 500 $

– CX-5 Signature : 45 200 $

Le Mazda CX-5 2025 offre une technologie de série améliorée, des caractéristiques de sécurité améliorées et une variété d’options de luxe. En 2025, le CX-5 reste un concurrent de taille sur le marché des VUS compacts.