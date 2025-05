Prix de départ pour le nouveau Hyundai IONIQ 9 2026 fixé à 59 999 $ au Canada

Hyundai dévoile les prix et les caractéristiques du VUS électrique IONIQ 9 2026 avant son lancement en juin au Canada.

L’IONIQ 9 RWD d’entrée de gamme offre une autonomie estimée de 539 km, à partir de 59 999 $ (hors frais).

Les versions AWD à deux moteurs varient entre 64 999 $ et 81 499 $ et peuvent remorquer jusqu’à 5 000 lb.

Le port NACS donne accès aux bornes Tesla Supercharger ; recharge rapide possible en 24 minutes.

Hyundai Auto Canada a annoncé les prix de son tout nouveau IONIQ 9 2026, un VUS entièrement électrique à trois rangées de sièges, dont le prix de départ est fixé à 59 999 $ au pays. Le modèle sera disponible chez les concessionnaires Hyundai partout au Canada dès le mois de juin.

La version de base, appelée Essential RWD, est munie d’un moteur de 160 kW (215 chevaux) et offre une autonomie estimée à 539 kilomètres. Les versions intermédiaires Preferred AWD et Preferred AWD+ débutent à 64 999 $ ; elles proposent respectivement des puissances de 303 et 422 chevaux, avec des autonomies estimées de 515 km et 500 km. L’IONIQ 9 Preferred AWD avec ensemble Luxe est offert à 76 499 $, tandis que la version haut de gamme AWD+ avec ensemble Ultimate Calligraphy est annoncée à 81 499 $. Des frais de livraison et de transport de 2 050 $ s’appliquent à toutes les versions.

Côté mécanique, Hyundai propose des versions à propulsion (RWD) et à rouage intégral (AWD). Toutes les variantes AWD sont dotées de deux moteurs électriques, pour une puissance maximale de 422 chevaux. La capacité de remorquage est évaluée à 5 000 livres, grâce au mode de remorquage intelligent et à une répartition fixe du couple 50:50 pour les versions à traction intégrale.

Le système de recharge repose sur une architecture 800 volts, compatible avec les bornes ultra-rapides de 350 kW, permettant de passer de 10 à 80 % de charge en aussi peu que 24 minutes. L’IONIQ 9 est l’un des premiers véhicules non-Tesla à être équipé du port NACS (North American Charging Standard), ce qui lui donne accès aux bornes Supercharger de Tesla à certains endroits au Canada. Un adaptateur CCS est également inclus pour assurer une compatibilité étendue avec les réseaux de recharge publics.

Tous les modèles IONIQ 9 destinés au marché canadien seront assemblés à Ulsan, en Corée du Sud. Leur arrivée en concession est prévue pour juin.