Préparer votre VE pour l’hiver : Conseils essentiels pour les propriétaires de véhicules électriques

– Préconditionnez votre VE pendant la charge pour maintenir la chaleur de la batterie et optimiser l’autonomie par temps froid.

– Utilisez des pneus d’hiver et maintenez une pression adéquate pour améliorer la traction et l’efficacité sur les routes verglacées.

– Utilisez les modes écologiques, les sièges chauffants et les arrêts de charge planifiés pour économiser de l’énergie pendant la conduite hivernale.

L’hiver approche, même si nous aimerions l’éviter. À cette époque de l’année, les conducteurs de véhicules électriques (VE) sont confrontés à des défis spécifiques lorsqu’il s’agit de maintenir l’efficacité et les performances de leur VE par temps froid. Les VE sont connus pour leur conduite souple, leur couple instantané et leur caractère écologique, mais les températures plus froides affectent inévitablement les performances et l’autonomie de la batterie.

Voici quelques recommandations clés pour préparer votre VE à l’hiver et maximiser son autonomie pendant les mois les plus froids.

1. Optimisez votre routine de charge de la batterie

Le froid peut réduire l’autonomie de votre VE, parfois de plus de 30 %, en raison d’une demande accrue d’énergie, comme le chauffage de l’habitacle. Pour compenser, il est essentiel d’établir une routine de charge optimisée. Chargez votre VE pendant la nuit, idéalement dans un garage où les températures sont plus stables. Préconditionnez votre voiture en la chauffant lorsqu’elle est encore connectée au chargeur. Cela permet de réchauffer la batterie et l’habitacle sans puiser dans la batterie.

Une bonne pratique consiste à maintenir la charge de la batterie entre 20 % et 80 % afin d’éviter les décharges profondes, qui peuvent être plus préjudiciables par temps froid. Si possible, essayez de recharger votre véhicule après avoir roulé, lorsque la batterie est légèrement plus chaude ou préconditionnée, car cela réduit le temps de refroidissement de la batterie.

2. Utiliser le mode écologique ou les fonctions d’optimisation de l’autonomie

La plupart des VE sont dotés de modes écologiques ou de fonctions d’économie d’énergie conçues pour optimiser la consommation d’énergie. Utilisez ces modes en hiver pour maximiser votre autonomie. Les modes écologiques réduisent souvent la réponse de l’accélérateur du véhicule, ce qui peut aider à conserver l’énergie et à prolonger la distance que vous pouvez parcourir entre deux charges.

3. Réduire l’utilisation d’accessoires gourmands en énergie

Les sièges et les volants chauffants sont des solutions plus efficaces sur le plan énergétique que le chauffage de l’habitacle. Par temps froid, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation peut rapidement décharger la batterie, il faut donc l’utiliser avec parcimonie. Lorsque vous avez besoin de la chaleur de l’habitacle, réglez la température à un niveau modéré et utilisez les sièges chauffants pour maintenir le confort. Vous n’êtes pas convaincu que c’est le cas ? Notez la plage indiquée lorsque le chauffage est activé.

Si votre véhicule est équipé d’un système de préconditionnement, utilisez-le lorsque la voiture est branchée pour réchauffer l’intérieur et la batterie. Vous réduirez ainsi la charge de votre batterie pendant la conduite et améliorerez l’efficacité globale.

4. Planifiez vos déplacements et vos arrêts de charge

Les conditions hivernales sont souvent synonymes de ralentissement de la vitesse de conduite et d’allongement de la durée des trajets. Pour éviter de tomber en panne de batterie sur la route, planifiez soigneusement vos déplacements, en particulier les plus longs pendant les vacances. Sachez où se trouvent les chargeurs rapides le long de votre itinéraire et envisagez de faire des arrêts de charge plus fréquents pour compenser la réduction de l’autonomie.

Utilisez des applications ou le système de navigation embarqué de votre véhicule pour localiser les chargeurs de VE et vous permettre d’atteindre vos destinations en toute sécurité.

5. Vérifiez la pression des pneus et utilisez des pneus d’hiver

Voici un conseil général : les pneus d’hiver sont nécessaires pour les conducteurs de VE dans les climats froids. Ils offrent une meilleure traction, une meilleure tenue de route et un meilleur freinage sur la neige et la glace, ce qui améliore non seulement la sécurité, mais aussi l’efficacité.

En outre, surveillez régulièrement la pression de vos pneus. Les températures froides peuvent faire chuter la pression des pneus, ce qui augmente la résistance au roulement et réduit l’autonomie. Garder vos pneus gonflés aux niveaux recommandés garantit des performances optimales.