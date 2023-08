Prendriez-vous votre nouvelle Dodge avec l’électrique ou le 6-en-ligne?

Selon MoparInsiders, le moteur 6-cylindres en ligne Hurricane sera disponible sous le capot des deux futures Dodge.

Il y aura aussi l’option électrique.

La version électrique devrait en principe s’appeler Daytona.

La haute direction est consciente que le passage à l’électrification ne fait pas que des heureux parmi ses adeptes les plus récurrents. Les deux muscle car de la marque sont encore très populaires en Amérique du Nord, et ce, en dépit du fait que les deux voitures reposent sur des architectures qui datent des années 90.

En revanche, la passion des gens de Dodge se veut déjà une excellente nouvelle pour les mordus. Le constructeur veut s’assurer que le comportement de ses deux futurs modèles ressemblent à ce qui était offert jusqu’à maintenant dans le Dodge Challenger et Dodge Charger.

Il est d’ailleurs déjà admis que le design des deux modèles s’inspirera du concept SRT Banshee présenté l’an dernier. À ce sujet, il faut l’avouer, la silhouette de ce prototype semble plaire aux amateurs de voitures musclées. On sait aussi qu’il y aura quelques options de groupes motopropulseurs, incluant l’offre électrique qui sera disponible en quelques niveaux de puissance.

Mais, il ne faut pas écarter les motorisations thermiques de sitôt, selon le site MoparInsiders. En effet, avec l’introduction récente des moteurs Hurricane 6-cylindres en ligne turbo, tout porte à croire que les deux voitures de la marque seront également commercialisées avec le nouveau moteur qui devrait être utilisé à outrance dans les prochains mois et années, notamment sous le capot de la camionnette Ram 1500 par exemple.

Et avec les deux niveaux de puissance – le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0-litres de cylindrée devrait en principe offrir une puissance de 420 chevaux et un couple optimal de 468 lb-pi dans sa version de base, tandis que le moteur sera aussi livrable avec 510 chevaux et 500 lb-pi de couple –, Dodge devrait réussir à faire taire les critiques les plus vives, à l’exception peut-être des inconditionnels du moteur V8 HEMI.

Quant à l’option électrique, elle sera vraisemblablement baptisée Daytona et devrait sortir des ateliers avec une puissance « de base » de 455 chevaux, celle-ci pouvant grimper à une puissance de 590 chevaux. Et avec l’application Direct Connection, il sera possible pour le consommateur de rehausser ces niveaux de puissance à respectivement 495 et 535 chevaux pour la mécanique d’entrée de gamme et 630 et 670 chevaux avec le groupe motopropulseur le plus véloce.

Reste maintenant à voir quelle sera la réaction du public face aux versions de production de ces deux bolides Dodge.