Premier essai routier Volvo XC90 T8 2025: Toujours au catalogue

Forces :

Sécurité de haut niveau

Confort intérieur remarquable,

Excellente insonorisation

Faiblesses :

Moteurs grincheux à bas régime

Système d’infodivertissement encore perfectible

Un prix qui risque de donner des boutons

Le Volvo XC90 a toujours incarné l’alliance parfaite entre luxe, sécurité et pragmatisme, des valeurs qui font la renommée de la marque suédoise. Le modèle 2025 poursuit cette tradition tout en intégrant des innovations technologiques et un raffinement supérieur. À la fois imposant et raffiné, ce VUS hybride rechargeable ne se contente pas d’offrir des performances et un confort exceptionnels, il devient une véritable extension de l’expérience automobile.

Silhouette élégante et intemporelle

L’esthétique du Volvo XC90 dégage une impression de sobriété et de grandeur. En l’observant, on se rend compte que chaque ligne a été pensée pour conjuguer élégance et fonctionnalité. Son design se veut épuré, avec une face avant dominée par la calandre au maillage distinctif et des phares à la signature lumineuse du marteau de Thor qui créent une silhouette à la fois audacieuse et raffinée. La grille avant redessinée, tout en douceur, laisse entrevoir la puissance qui réside sous le capot, tandis que les courbes du véhicule, fluides et bien proportionnées, lui donnent une allure presque sculpturale. Avec ses 5,05 mètres de longueur et sa large carrosserie, il offre une présence indéniable sur la route, sans jamais tomber dans l’excès.

Mélange de puissance et de douceur

Sous le capot, le XC90 2025 T8 repose sur une motorisation hybride rechargeable qui marie l’efficacité d’un moteur thermique avec la souplesse d’un moteur électrique. Le moteur thermique de 2,0 litres à quatre cylindres suralimenté par un compresseur et un turbocompresseur, associé à un moteur électrique, délivre une puissance combinée de 455 chevaux et un couple impressionnant de 523 lb-pi. La version B6 d’entrée de gamme vient avec le même moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui offre 295 chevaux et 310 lb-pi de couple. Au volant, la douceur de conduite est le premier constat. Le moteur électrique permet des accélérations linéaires et silencieuses en mode tout électrique idéal pour une conduite urbaine paisible. Lorsque la puissance du moteur thermique entre en jeu, le VUS déploie une accélération vigoureuse et fluide, qui reste toujours sous contrôle. La transition entre les moteurs est imperceptible, créant une expérience de conduite aussi naturelle qu’efficace. Le moteur électrique, alimenté par une batterie de 18,8 kWh, permet au XC90 de rouler en mode entièrement électrique sur une distance estimée à 53 kilomètres en conditions idéales, un atout majeur pour les trajets urbains quotidiens.

Un pas en avant dans la technologie, mais…

Le système d’infodivertissement repose sur la plateforme Android, offrant une interface moderne et fluide. Le grand écran tactile, placé en position verticale, est l’élément central du tableau de bord, permettant de contrôler les fonctionnalités du véhicule, la navigation, la climatisation et les médias. L’intégration d’Android Auto et Apple CarPlay permet une connexion instantanée avec les appareils mobiles, et la voix est également utilisée comme méthode d’interaction avec le système. Le système de commande vocale a été amélioré et est désormais plus précis (sans être parfait). Les mises à jour logicielles sont automatiques et se font sans perturbation de l’expérience utilisateur. La tablette centrale est mieux conçue cette année avec des menus séparés à l’écran qui facilite la navigation, mais réduit l’espace d’écran principal. Volvo devra inventer une nouvelle approche plus simple. Pour le moment, il y a une petite amélioration d’un système existant qui n’est pas idéal. Des fonctionnalités comme le Pilot Assist (assistant de conduite semi-autonome), le freinage d’urgence automatique, la surveillance de la zone d’angle mort et l’alerte de collision sont de série. Le XC90 2025 T8 inclut également des systèmes de sécurité active et passive qui assurent une conduite sereine dans toutes les conditions, un élément non négociable pour un véhicule de cette catégorie.

Une oasis de confort

À l’intérieur, le Volvo XC90 2025 T8 accueille ses passagers dans une atmosphère à la fois luxueuse et apaisante. Le choix des matériaux est exemplaire, avec des finitions en bois naturel, du cuir Nappa souple et du métal brossé, créant une ambiance de sérénité. Les sièges sont aussi confortables qu’esthétiques, offrant un soutien parfait même lors de longs trajets. La configuration à trois rangées permet d’accueillir jusqu’à sept passagers, et l’espace intérieur est généreusement dimensionné. Les deuxième et troisième rangées de sièges peuvent être rabattues pour maximiser l’espace de chargement, offrant ainsi une polyvalence à toute épreuve. Le XC90 2025 T8 se distingue par sa capacité à offrir à la fois une sensation d’espace ouvert et de confort intime. Les passagers avant bénéficient d’un espace suffisant pour s’étirer, tandis que les passagers arrière ne se sentent jamais à l’étroit, même dans la troisième rangée. Les sièges sont chauffants et ventilés, et l’option des sièges massants pour le conducteur et le passager avant ajoute une dimension supplémentaire de confort.

La tenue de route : la maîtrise à toute épreuve

La tenue de route est, elle aussi, impressionnante. Grâce à son châssis rigide, ses suspensions à air adaptatives et nos pneus 22 pouces à l’essai, le VUS parvient à conjuguer une conduite ferme, mais confortable. Le système de traction intégrale de Volvo assure une motricité optimale qu’il pleuve, qu’il neige ou que la route soit sinueuse. Le véhicule se distingue par une grande stabilité, même à des vitesses élevées. Sa direction est précise et bien calibrée, et le freinage, assuré par des disques ventilés à l’avant et à l’arrière, est puissant et réactif. Le XC90 T8 évolue avec une étonnante agilité pour un véhicule de cette taille.

Conclusion

Le Volvo XC90 2025 T8 est un modèle qui illustre à merveille l’équilibre entre performance, confort et technologie. Son design intemporel, sa conduite fluide et dynamique, ses technologies de pointe et son intérieur spacieux et raffiné en font un choix intéressant pour ceux qui recherchent un VUS hybride rechargeable haut de gamme. Le modèle qui arrive au début de l’année 2025 n’a pas encore de prix, mais le modèle de l’an dernier se détaillait entre 88 et 98 000 $. Il faudra sans doute s’attendre à payer plus de 100 000 $ pour un modèle T8 bien équipé et autour de 80 000 $ pour un B6 d’entrée de gamme.