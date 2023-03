Premier essai du Dodge Hornet R/T 2024 : ça pique

Le Dodge Hornet R/T 2024 se détaille à partir de 52 590 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus, rabais écolos non inclus.

Belle allure, très faible consommation prévue, performances intéressantes.

Prix élevé, moteur à essence essoufflé par moments, quelques détails ergonomiques à revoir.

La marque Dodge continue de rouler depuis des années avec très peu de changements à sa gamme. Oui, certains modèles sont arrivés et repartis, mais l’emphase sur les performances sans compromis a permis à Stellantis — et à FCA préalablement — d’engranger les profits avec un trio de véhicules matures (lire : peu coûteux à construire). Malgré tout, en ces temps où il faut penser à l’environnement, de nouveaux produits doivent s’ajouter à la gamme, dont le nouveau multisegment Dodge Hornet R/T 2024.

Deux saveurs du Hornet sont disponibles. La GT de base, qui n’est pas vraiment un véhicule de base compte tenu de son prix, ses performances et son niveau d’équipement, et qui arrive en ce moment chez les concessionnaires en tant que modèle 2023. Cet été, le Dodge Hornet R/T 2024 apparaîtra, disposant d’une motorisation hybride rechargeable.

Ladite motorisation du R/T consiste d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,3 litre, développant 177 chevaux et un couple de 199 livres-pied, d’un moteur électrique sur le train arrière générant 121 chevaux et un couple de 184 livres-pied, ainsi que d’un moteur/générateur électrique monté à l’avant avec 44 chevaux. La puissance totale s’élève à 288 chevaux et un couple de 383 livres-pied, alors qu’une fonction de surpuissance intitulée PowerShot ajoute temporairement 30 étalons, permettant des accélérations de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 5,6 secondes. Sans l’apport du PowerShot, on cite un 0-96 km/h de 6,1 secondes. La vitesse de pointe est limitée à 206 km/h. Une boîte automatique Aisin à six rapports gère la puissance du moteur à combustion, alors qu’un rouage intégral électronique figure de série.

Entre-temps, le Hornet GT est équipé d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 268 chevaux et un couple de 295 livres-pied, et boucle le 0-96 km/h en 6,5 secondes.

Sur la route, le Hornet R/T est drôlement rapide, comme promis. En revanche, la sonorité du bloc de 1,3 litre n’est pas aussi raffinée que celle du 2,0 litres de la version GT, et semble travailler beaucoup plus fort pour faire avancer le multisegment. Pour activer le PowerShot, le mode de conduite Sport doit être préalablement choisi, et ensuite, on doit appuyer sur les deux palettes de changement de rapports simultanément afin de préparer la fonction de surpuissance. Une petite icône de turbine s’allume alors sur le tableau de bord, et nous sommes enfin prêts pour les 30 chevaux supplémentaires pendant 15 secondes, en écrasant l’accélérateur au plancher. La fonction PowerShot ne peut être utilisée que si la batterie est chargée à 60 % ou plus. C’est amusant en théorie, mais peu pratique en conduite réelle.

On a droit à trois autres modes de conduite. Le réglage Hybrid par défaut n’a pas besoin d’explications, alors que Electric envoie le moteur à essence en pause pour une conduite purement électrique, nous limitant à 121 chevaux aux roues arrière. Dans ce mode, les accélérations sont convenables malgré tout. Le mode E-Save se fie sur le moteur à essence pour conserver ou même rehausser le niveau de charge de la batterie.

Le Dodge Hornet R/T 2024 est donc plus rapide que le GT, mais un peu moins véloce que les autres petits multisegments de performance comme le Hyundai Kona N à 276 chevaux et le MINI John Cooper Works Countryman à 301 chevaux, mais aussi les bolides de luxe Mercedes-AMG GLA 35 et Mercedes-AMG GLB 35. Attends, sommes-nous vraiment en train de comparer le Dodge à des modèles Mercedes-Benz ? En effet, à cause de son prix. On y reviendra.

Le Hornet R/T est aussi équipé d’une batterie de 15,5 kWh, procurant une autonomie estimée pour l’instant à 50 kilomètres sur une pleine charge. Le chargeur intégré de 7,4 kW peut ravitailler la batterie en aussi peu que 2,5 heures. Pas de cotes de consommation officielles non plus, mais lors de notre très bref essai, l’ordinateur de bord affichait une moyenne s’abaissant en dessous de 4,7 L/100 km. Le Hornet hybride rechargeable peut être très écolo — même davantage que le Toyota Corolla Cross hybride ainsi que le MINI Cooper SE Countryman rechargeable. On connaîtra bientôt les cotes de consommation officielles, et l’on s’attend à ce qu’elles soient impressionnantes.

Toutefois, la batterie, plutôt grosse, fait passer le poids de la version R/T à 1 875 kg, soit 275 de plus que le Hornet GT à 1 600 kg. Cette masse supplémentaire se ressent sur la route, alors que la version hybride rechargeable s’avère moins agile, mais Dodge a heureusement abaissé sa garde au sol de 203 à 156 mm par rapport à la GT, abaissant du même coup son centre de gravité afin de réduire le roulis de caisse. Malgré tout, les deux configurations du Hornet sont amusantes à conduire.

À l’instar du GT, le Dodge Hornet R/T 2024 arbore un habitacle bien ficelé, avec de l’espace convenable pour un multisegment sous-compact ainsi qu’une finition très respectable. Les sièges peuvent être recouverts de tissu et de similicuir, de cuir noir ou rouge, ou bien d’alcantara avec insertions rougeâtres, selon l’ensemble choisi. Les sièges avant chauffants, le volant chauffant et le démarreur à distance figurent de série. Bravo à Stellantis d’avoir installé des boutons physiques pour le système de climatisation, en plus des commandes à l’écran. Les palettes de changement de rapports montées sur la colonne de direction sont surdimensionnées, et gênent l’accès aux bras de clignotants et d’essuie-glaces.

Chaque Hornet dispose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur ainsi qu’un écran tactile de 10,25 pouces pour le système multimédia, présentant la toute dernière interface Uconnect 5 du constructeur. Sa facilité d’utilisation est légèrement en baisse par rapport à la génération précédente, avec ses zones de boutons plus petites, mais en général, il s’agit d’un système bien conçu, incorporant toutes les fonctionnalités habituelles, y compris Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’assistance Amazon Alexa, la connectivité pour deux téléphones et jusqu’à cinq profils d’utilisateur.

Le Dodge Hornet R/T 2024 n’est pas le plus spacieux des multisegments sous-compacts, ni le moins spacieux, bien que sa console centrale s’élargit en se joignant à la planche de bord, et l’on se frotte toujours le genou dessus. Entre-temps, le volume cargo s’élève à 648 litres avec les sièges arrière relevés, et 1 430 litres avec les dossiers rabattus. C’est un peu moins que dans la version GT, puisque la batterie bouffe de l’espace sous le plancher de chargement. Il reste juste assez de place sous ledit plancher pour y ranger le câble de recharge.

Le prix de départ est établi à 52 590 $ incluant les frais de transport et de préparation. Pour cette somme, on obtient des roues en alliage de 18 pouces, des embouts d’échappement exposés que la version GT n’a pas, des étriers de frein Brembo à l’avant, un siège du conducteur à huit réglages électriques et une fonction mémoire à deux positions, ainsi qu’un câble de recharge à double voltage. La version R/T Plus à 58 090 $ ajoute les sièges en cuir, un siège du passager avant à huit réglages électriques, des sièges avant ventilés, un toit ouvrant à commande électrique, un hayon à commande électrique, un système de navigation, une recharge de téléphones sans fil et une chaîne audio Harman/Kardon à 14 haut-parleurs.

Parmi les options, on retrouve l’ensemble Blacktop rehaussant le Hornet de roues en alliage noires, de coques de rétroviseurs noirs, d’encadrements de fenêtres noirs ainsi que des écussons noirs. L’ensemble Tech comprend l’assistance sur l’autoroute, le limiteur de vitesse intelligent, la détection de somnolence du conducteur, le sonar de stationnement à l’avant, le système de caméras à vue périphérique, l’aide actif au stationnement et le volant gainé de cuir. L’ensemble Piste inclut roues noires de 20 pouces, suspension à deux réglages et étriers de frein peints en rouge.

Prix du Dodge Hornet R/T 2024 au Canada Hornet R/T Hornet R/T Plus PDSF (incluant frais de transport et de préparation) 52 590 $ 58 090 $ Blacktop package 1 595 $ 1 595 $ Track Pack 3 495 $ 3 195 $ Tech Pack 2 495 $ 2 495 $

Alors, le Dodge Hornet R/T 2024 en vaut la peine ? Il est rapide, il se comporte bien sur la route, il a fière allure, et il sera vraisemblablement très peu énergivore. Le Hornet GT est presque aussi rapide, légèrement plus agile et coûte environ 10 000 $ de moins. Le choix entre les deux serait normalement très clair, mais au Canada, on a droit à des rabais gouvernementaux à l’achat d’un véhicule vert — soit un maximum de 5 000 $ provenant du fédéral, et jusqu’à 5 000 $ provenant du gouvernement québécois. Quelques autres provinces proposent également des incitatifs (jusqu’à 2 000 $ en Colombie-Britannique, jusqu’à 2 500 $ à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et à l’île du Prince Édouard, et jusqu’à 3 000 $ en Nouvelle-Écosse). Ces rabais aident à réduire l’écart entre le GT et le R/T, sans compter les gains en économie de carburant.

Le Hornet R/T serait un choix logique au Québec, où il se vendra pour seulement quelques dollars de plus par mois que la version GT. Autrement, le Hornet rechargeable n’est pas très abordable pour un multisegment sous-compact, coûtant plus cher que le Kona N, le JCW Countryman et le Cooper SE Countryman. Sans compter les rabais, le Hornet R/T est à peine quelques milliers de dollars moins cher que les Mercedes-AMG GLA 35 et GLB 35 — ces dernières offrant plus de prestige et des performances plus enivrantes.

Le Dodge Hornet R/T 2024 arrivera chez les concessionnaires cet été, alors que la production devrait s’amorcer le mois prochain en Italie. Entre-temps, le Hornet GT est presque aussi joli, et ses performances sont très similaires, affichant un prix plus abordable. Peu importe notre choix, le Hornet s’avère un ajout intéressant dans le segment des sous-compacts, et l’un des plus agréables à conduire de surcroît.