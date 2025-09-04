Porsche se prépare à couper le cordon avec une nouvelle plateforme de recharge par induction pour véhicules électriques

Un système de recharge sans fil à domicile sera offert avec le Cayenne Électrique; ventes prévues en 2026.

Porsche offrira un système de recharge par induction de 11 kW avec le Cayenne Électrique dès 2026.

La plaque de recharge permet un transfert d’énergie sans contact avec une efficacité de 90 % grâce à l’induction magnétique.

Le système intègre un soutien par application, un alignement automatique et du matériel résistant aux intempéries pour une utilisation extérieure.

Porsche introduira un système de recharge par induction de 11 kilowatts pour ses véhicules électriques, en commençant par le futur Cayenne Électrique, dont la première est prévue pour la fin de 2025. Cette solution sans contact élimine le besoin de câbles ou de bornes murales et devrait arriver sur les marchés européens en 2026.

Le nouveau système Porsche Wireless Charging utilise une unité monobloc fixée au sol qui renferme tous les composants, à l’exception du câble d’alimentation. Une fois installée dans un garage, un abri d’auto ou un espace extérieur, la plaque au sol permet au véhicule de se recharger automatiquement lorsqu’il est stationné au-dessus. La recharge démarre sans intervention de l’utilisateur, grâce à la détection d’objets, aux capteurs de mouvement et à la fonction d’abaissement du véhicule.

Avec un rendement de transfert atteignant 90 %, le système égale la performance d’une recharge CA filaire conventionnelle. L’unité réceptrice du véhicule, située dans le soubassement entre les roues avant, communique avec la plaque de base sur une courte distance. Un mode spécial de stationnement Surround View et l’intégration à l’application aident à garantir un alignement précis. Le Cayenne Électrique prendra aussi en charge la recharge rapide en courant continu allant jusqu’à 400 kW sur la route.

Porsche a confirmé que le Cayenne Électrique sera le premier modèle offert avec une compatibilité en option installée en usine pour la recharge sans fil. Le matériel inclut le récepteur nécessaire sous le plancher ainsi que les fonctionnalités logicielles préinstallées. Selon les données de l’entreprise, 83 % des clients de Porsche EV aux États-Unis se rechargent à domicile. Cette fonction pourrait donc connaître une adoption généralisée.

La technologie repose sur une bobine émettrice en cuivre et ferrite intégrée à la plaque de base, qui génère un champ magnétique via un courant alternatif. Une bobine secondaire dans le véhicule capte cette énergie, qui est convertie en courant continu et stockée dans la batterie. Un positionnement à ultra-large bande aide à aligner le véhicule au-dessus de la plaque, signalant au conducteur lorsque la position est correcte.

Porsche précise que la plaque au sol, mesurant 117 par 78 centimètres et pesant 50 kilogrammes, est étanche et adaptée à un usage extérieur. Elle est certifiée CE et UL pour répondre aux normes réglementaires de l’Union européenne et des États-Unis.

Un prototype équipé du système sans fil et d’une peinture fluorescente spécialement conçue sera présenté au salon IAA MOBILITY 2025 de Munich. Le revêtement électroluminescent, créé par Style Porsche, utilise plus de 25 couches ultrafines, dont des couches conductrices, des électrodes et des pigments de couleur, ainsi que plus de 15 couches de vernis transparent. Lorsqu’elle est alimentée, la peinture émet une lumière colorée allant du bleu au violet.