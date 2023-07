Porsche pourrait mettre en place des stations de recharge ultra-rapide dans ses salons en Europe

Porsche présente des stations de recharge rapide de type « lounge » en Europe, laissant présager la possibilité de futurs véhicules électriques dotés d’une capacité de charge de 300 à 400 kW.

Porsche laisse entrevoir la possibilité de futurs véhicules électriques dotés d’une capacité de charge de 300 à 400 kW.

Le matériel Alpitronic actuellement installé dans les stations permet une charge de 300 kW, et il est prévu d’atteindre 400 kW.

La Porsche Macan Electric de 2024 et les modèles à venir pourraient tirer parti de cette infrastructure de recharge plus rapide.

Porsche a récemment donné un aperçu de ses stations de recharge rapide de type « lounge » destinées à être installées le long des routes les plus fréquentées d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Tout en présentant ces stations de recharge au design soigné, le constructeur automobile a laissé entendre que ses futurs véhicules électriques pourraient être dotés de capacités de charge supérieures à 300 kW, voire 400 kW.

Les Porsche Charging Lounges sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des conducteurs de Porsche qui effectuent de longs trajets. Actuellement, le matériel Alpitronic de ces stations permet une puissance de charge maximale de 300 kW. Toutefois, Porsche a fait part de son intention de moderniser les points de charge pour qu’ils puissent supporter une puissance de 400 kW, en principe d’ici le début de l’année prochaine.

L’offre actuelle de véhicules électriques de Porsche, la Taycan, prend déjà en charge la charge rapide en courant continu de 800 volts jusqu’à 270 kW, ce qui réduit efficacement les temps de charge. La future Porsche Macan Electric de 2024, construite sur la plateforme PPE développée en collaboration avec Audi, adoptera également la technologie de charge à 800 volts, se rapprochant potentiellement d’une capacité de charge de 300 kW. Toutefois, la suggestion subtile de Porsche laisse entendre qu’un autre véhicule futur pourrait tirer parti des connecteurs de 400 kW, ce qui permettrait des capacités de charge encore plus rapides.

L’identité du modèle spécifique qui tirera parti du système de recharge de 400 kW reste incertaine. Néanmoins, Porsche s’est clairement engagé en faveur d’un avenir électrique, visant à ce que plus de 80 % de ses livraisons mondiales de véhicules soient entièrement électriques d’ici 2030, la 911 étant le dernier modèle à essence.

Porsche a l’intention de déployer les salons de recharge de manière stratégique, en les plaçant à proximité d’itinéraires très fréquentés où le trafic est important, afin d’offrir un environnement efficace aux conducteurs de véhicules électriques. Les salons seront opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans accès limité et feront partie du réseau Ionity. L’expérience de recharge dans ces lieux comprendra également une facturation centralisée et des aménagements tels que des finitions en grain de bois, des intérieurs lumineux, des zones d’entraînement et des cellules solaires sur le toit, ce qui promet un environnement agréable pour les conducteurs pendant les sessions de recharge.

Bien que les salons de recharge actuels soient prévus pour l’Europe, l’accent mis par Porsche sur l’avancement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques s’aligne sur la tendance plus large de l’industrie. Aux États-Unis, Electrify America, une autre entité du groupe VW, propose déjà des connecteurs de 350 kW à plusieurs de ses points de recharge rapide. En outre, le réseau national de recharge rapide récemment annoncé, soutenu par sept constructeurs automobiles, devrait comporter des connecteurs de 350 kW comme base, prêts à répondre à la demande de véhicules électriques à recharge encore plus rapide à l’avenir.

Alors que Porsche continue d’étendre son infrastructure de recharge et d’explorer les capacités des véhicules électriques, la marque prend des mesures pour obtenir des temps de rechargement comparables à ceux d’une station-service grâce à une planification méticuleuse. En investissant dans une technologie de recharge de pointe, Porsche se positionne pour prendre en charge les futurs modèles de véhicules électriques avec des vitesses de recharge plus rapides, jouant ainsi un rôle essentiel dans la promotion de l’adoption plus large de la mobilité électrique.