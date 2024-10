Porsche lancera la 911 Turbo hybride en 2025 ; la 911 Carrera S restera réservée à l’essence

– La 911 Turbo 2025 de Porsche sera dotée d’une assistance hybride, ce qui marquera une nouvelle ère pour ce modèle.

– La 911 Carrera S reste équipée d’un moteur à essence, pour séduire les amateurs de voitures de sport traditionnelles.

– Les deux modèles bénéficient d’un design modernisé, d’écrans numériques et d’une aérodynamique avancée pour des performances et un style accrus.

Porsche a annoncé l’ajout d’une assistance hybride à la 911 Turbo 2025, tandis que la 911 Carrera S continuera à fonctionner uniquement à l’essence. La 911 Turbo à motorisation hybride, dont la production est prévue pour le second semestre 2025, témoigne de l’approche progressive de Porsche en matière d’électrification de sa gamme haute performance.

Les mises à jour de base de la nouvelle gamme 911 992.2 comprendront un écran d’instrumentation entièrement numérique, des pare-chocs restructurés avec des composants aérodynamiques actifs, de nouveaux phares et feux arrière, ainsi qu’un système de contrôle dynamique du châssis Porsche (PDCC) amélioré sur certains modèles.

Plus de « boost »

Bien que les spécifications détaillées de l’intégration hybride de la 911 Turbo ne soient pas encore connues, Porsche devrait adopter le système hybride qui équipe actuellement la Carrera GTS. Ce système utilise un moteur six cylindres à plat de 3,6 litres associé à un moteur électrique placé entre le compresseur et la turbine du turbocompresseur, ce qui permet d’augmenter instantanément la puissance en cas de besoin. Un moteur supplémentaire intégré à la boîte de vitesses PDK à huit rapports tire son énergie d’une batterie lithium-ion de 1,9 kWh, idéale pour des poussées de puissance rapides avec un poids supplémentaire minime. Sur la GTS, cette configuration offre une puissance combinée de 533 ch et un couple de 450 lb-pi.

L’actuelle 911 Turbo utilise un moteur flat-six biturbo de 3,8 litres, dont la puissance peut atteindre 641 ch dans la version Turbo S. L’ajout d’un moteur hybride devrait améliorer la puissance et l’accélération, donnant ainsi un coup de fouet aux performances du supercar à transmission intégrale de Porsche.

En revanche, la 911 Carrera S 2025 restera purement à essence. Attendue pour le début de l’année, la Carrera S conservera un moteur flat-six biturbo de 3,0 litres et bénéficiera d’améliorations mineures, notamment des turbocompresseurs plus gros et des refroidisseurs intermédiaires améliorés. Il en résultera une augmentation modeste de la puissance par rapport aux 444 ch et au couple de 391 lb-pi actuels.

Lutz Meschke, vice-président de Porsche, a confirmé cette mise à jour lors d’un récent appel aux investisseurs, précisant que la 911 Turbo intégrerait un système hybride, avec une cellule de batterie fournie par Varta, le même fournisseur que celui à l’origine du nouveau système T-Hybrid de la 911 Carrera GTS.