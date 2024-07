Porsche lance la Panamera Turbo S E-Hybrid 2025 de 771 ch et une nouvelle GTS

La Turbo S E-Hybrid gagne 81 chevaux.

La GTS gagne 20 chevaux.

Porsche vient de lancer des versions plus rapides de la berline Panamera. Les Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et Panamera GTS sont équipées d’un V8 de 4,0 litres et développent soit 771, soit 493 chevaux.

La Panamera Turbo S E-Hybrid 2025 est la plus rapide de la gamme. Son V8 biturbo de 4,0 litres développe 591 ch, associé à un moteur électrique de 187 ch monté dans la boîte de vitesses, pour une puissance totale de 771 ch et 737 lb-pi. C’est 81 ch et 96 lb-pi de plus que l’ancien modèle, ce qui lui permet d’atteindre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Une nouvelle batterie de 25,9 kWh pour le VEHR permet d’augmenter l’autonomie. Porsche n’a pas donné de chiffre précis, mais cela représente 45 % de puissance en plus par rapport à l’ancien modèle. Elle peut également régénérer plus d’électricité, ce qui permet de passer plus de temps en mode électrique.

La Turbo S E-Hybrid est équipée de série de freins en céramique composite, avec des étriers jaunes ou vert acide, la signature de la E-Hybrid. La garniture Turbonite est unique aux modèles Turbo. La suspension active 400V est de série.

La nouvelle voiture propose en option un kit aérodynamique en carbone et des pneus Michelin ultraperformants. Le nouveau kit a permis à la voiture d’établir un record pour une grande berline sur le Nurburgring en 7:24,17 minutes.

La GTS est plus polyvalente que la Turbo, plus imposante. Le V8 de 4,0 litres de la GTS développe 493 ch, soit 20 ch de plus que l’année dernière. De quoi assurer un 0 à 100 en 3,6 secondes.

La suspension pneumatique à double chambre est de série, et la GTS est plus basse que la voiture standard. L’équipement de la GTS comprend de nombreux logos et accents noirs, ainsi qu’un kit de carrosserie subtil. L’habitacle est recouvert de faux suède Race-Tex.

La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2025 et la Porsche Panamera GTS 2025 peuvent être commandées dès maintenant. Elles seront disponibles chez les concessionnaires au début du premier trimestre 2025.