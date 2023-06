La Porsche Mission X vise la suprématie sur le Nürburgring

Porsche dévoile la Mission X, une hypercar futuriste à deux places dotée d’un groupe motopropulseur électrique haute performance.

Le véhicule présente des caractéristiques uniques telles que des portes de style Le Mans et un écusson Porsche modernisé.

La Mission X a pour objectif d’être la voiture homologuée la plus rapide sur le circuit du Nürburgring.

Pionnier de l’ingénierie automobile, Porsche a dévoilé son dernier concept révolutionnaire : la Mission X. Alliant l’esprit de ses prédécesseurs à une technologie de pointe, la Mission X est un symbole éclatant de l’engagement continu de Porsche en faveur de l’innovation et un témoignage des racines du constructeur en matière de sport automobile.

La Mission X est une hypercar biplace au design résolument futuriste. Avec ses portes à la Le Mans qui s’ouvrent vers le haut et vers l’avant, le véhicule est équipé d’un groupe motopropulseur électrique haute performance qui démontre la compétence de Porsche dans la conception de véhicules efficaces et puissants. La voiture sera lancée le 8 juin 2023, 75 ans après le dévoilement de la première voiture de sport de Porsche, la 356 « No. 1 » Roadster. La cérémonie de lancement, qui aura lieu au Musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen, marquera également le début de l’exposition « 75 ans de voitures de sport Porsche ».

L’alliance du design et de la fonctionnalité

Avec des dimensions comparables à celles de la Carrera GT et de la 918 Spyder, la Mission X mesure environ 4,5 mètres de long et 2 mètres de large. Elle est équipée de pneus mixtes avec des roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière. Ces proportions et ces choix de conception reflètent le double ADN de l’hypercar, à savoir la performance et le luxe. Son design reprend des éléments classiques de Porsche, mais sa carrosserie élégante et surbaissée et sa finition Rocket Metallic soulignent son engagement en faveur d’une esthétique moderne.

Le concept car se caractérise par un dôme en plastique renforcé de fibres de carbone recouvrant le cockpit, des portes de style Le Mans rappelant l’emblématique Porsche 917 et une signature lumineuse distinctive réinterprétant le graphisme en quatre points de Porsche. L’arrière est caractérisé par une unité lumineuse flottante, avec le lettrage transparent et éclairé de Porsche. En rechargeant le véhicule, le « E » du lettrage Porsche se met à pulser, ce qui ajoute un élément d’intrigue.

Luxe moderne et performance combinés

Un autre point fort est le nouvel écusson Porsche modernisé qui fait ses débuts sur la Mission X. Cette version raffinée présente du métal précieux brossé, une structure tridimensionnelle en nid d’abeille et une bête héraldique subtilement révisée. Le nouvel écusson évoque le caractère de Porsche et figure sur le capot, le volant et les centres de roues de la voiture.

L’intérieur reflète le design centré sur le conducteur avec des couleurs asymétriques : le siège du conducteur, le tableau de bord et la console centrale sont d’un gris Kalahari unifié, contrastant avec le brun andalou du siège du passager. Diverses caméras, un volant décapotable avec interrupteurs intégrés et un module de chronométrage côté passager soulignent l’héritage du véhicule en matière de sport automobile.

Si la Mission X est produite en série, elle devrait obtenir les meilleures notes en termes de rapport poids/puissance, de force portante et de performances de charge. Porsche l’imagine comme le véhicule homologué le plus rapide sur la Nordschleife du Nürburgring, avec un rapport poids/puissance d’environ 1 PS par kilogramme, une force d’appui supérieure à celle de la 911 GT3 RS et des capacités de charge presque deux fois supérieures à celles de la Taycan Turbo S.

Le successeur visionnaire

La Mission X repose sur les épaules de ses prédécesseurs – la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder. Comme ces véhicules, qui ont marqué des étapes importantes dans le domaine des voitures super sportives, la Mission X symbolise la prochaine étape évolutive, illustrant la façon dont Porsche continue de façonner l’avenir de l’automobile en défiant les normes et en repoussant les limites.