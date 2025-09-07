Porsche dévoile la nouvelle 911 Turbo S 2026 avec motorisation hybride de 701 ch

Porsche présente sa 911 la plus puissante à ce jour, mariant technologie hybride et performances ultimes sur route et sur piste.

La nouvelle 911 Turbo S utilise deux turbocompresseurs électriques pour générer 701 ch et 590 lb-pi de couple.

Accélération de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes; vitesse de pointe de 322 km/h.

Temps au tour sur le Nürburgring amélioré de 14 secondes par rapport au modèle précédent.

Porsche a dévoilé la nouvelle 911 Turbo S 2026 lors du salon IAA Mobility à Munich — il s’agit de la 911 de production la plus puissante à ce jour (avec un peu moins de 11 ch de plus que la 991.2 GT2 RS).

Doté d’un nouveau groupe motopropulseur T-Hybrid, le modèle développe une puissance totale de 701 chevaux et 590 lb-pi de couple, permettant un sprint de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Disponible en coupé et en cabriolet, la 911 Turbo S intègre deux turbocompresseurs électriques, une boîte PDK à 8 rapports et une batterie compacte de 1,9 kWh. Ces améliorations se traduisent par une augmentation de 61 chevaux par rapport au modèle précédent.

Le couple maximal est offert entre 2 300 et 6 000 tr/min, tandis que la puissance de pointe se maintient entre 6 500 et 7 000 tr/min. La nouvelle Turbo S atteint 200 km/h en 8,4 secondes (0,5 seconde plus rapide que sa devancière) et sa vitesse de pointe s’élève à 322 km/h. Son poids à vide est désormais de 1 737 kg, soit 85 kg de plus, mais l’augmentation de puissance compense aisément ces kilos supplémentaires.

Lors des derniers essais de développement sur le Nürburgring Nordschleife, un prototype légèrement camouflé a complété un tour en 7:03,92 minutes, soit environ 14 secondes de mieux que la génération précédente. Selon Jörg Bergmeister, ambassadeur de la marque Porsche, le nouveau modèle affiche une agilité et une adhérence accrues dans toutes les sections du circuit. L’équipement de série comprend désormais le Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC), un système électrohydraulique contrôlé grâce à la plateforme hybride de 400 volts.

Les performances de freinage ont également été améliorées. Le système Porsche Ceramic Composite Brake comprend désormais un rotor arrière de 410 mm, soit 20 mm de plus. Les pneus arrière ont été élargis à 325 mm, ce qui améliore la tenue de route sur sol sec. Un échappement sport en titane est livré de série.

Les améliorations aérodynamiques incluent des volets de refroidissement actifs à l’avant, un diffuseur réglable et un aileron arrière escamotable. Ces éléments réduisent la traînée jusqu’à 10 % en modes de conduite efficients et améliorent le refroidissement des freins ainsi que les performances sous la pluie.

Des mises à jour esthétiques intérieures et extérieures différencient la Turbo S des autres variantes de la 911. Les accents Turbonite, exclusifs aux modèles Turbo, apparaissent sur les emblèmes, les roues, les coutures intérieures et les garnitures de tableau de bord. Des insertions en fibre de carbone et des embouts d’échappement en titane en option sont disponibles. L’habitacle comprend des sièges sport adaptatifs 18 directions Sport Seats Plus, un pavillon en Race-Tex et une interface multimédia améliorée.

De série, la 911 Turbo S est configurée en coupé deux places, tandis que le cabriolet adopte une disposition 2+2. Les sièges arrière sont disponibles en option sans frais supplémentaires pour le coupé.

Les acheteurs peuvent personnaliser davantage leur véhicule grâce au service Porsche Exclusive Manufaktur. Les options comprennent un toit en fibre de carbone, des roues Exclusive Design, des couleurs de peinture personnalisées et des garnitures de cuir embossé. Des essuie-glaces en fibre de carbone, une première pour la marque, réduisent le poids de 50 % par rapport aux composants standards.

Une montre Porsche Design assortie est proposée et peut être configurée selon les spécifications du véhicule du client. Ce garde-temps est doté d’un boîtier en titane, d’accents Turbonite et de bracelets en cuir provenant des véhicules Porsche. Il est assemblé à la main dans l’atelier d’horlogerie Porsche à Granges, en Suisse.

Au Canada, le prix de départ de la Porsche 911 Turbo S 2026 est fixé à 289 300 $ pour le coupé et 304 500 $ pour le cabriolet. Les premières livraisons sont attendues au printemps 2026.