Porsche ajoute la Style Edition à la famille 718

Cette version sera disponible sur la 718 Boxster et la 718 Cayman.

Une des couleurs disponibles est Ruby Star Neo, une nouvelle rendition du rose Ruby Star introduit sur la 964 Carrera RS.

Deux couleurs contrastantes sont offertes : noir brillant et blanc brillant.

Porsche ajoute une nouvelle version à sa famille 718 pour 2023 avec l’introduction de la Style Edition, disponible à la fois sur la 718 Boxster et la 718 Cayman.

Comme son nom l’indique, cette édition spéciale est un groupe d’apparence qui comprend de nombreux éléments distinctifs conçus pour que les véhicules se démarquent davantage que les Boxster et Cayman «ordinaires».

L’élément le plus visible de ce groupe est la couleur de peinture Ruby Star Neo disponible, qui est une version moderne de la peinture rose vif Ruby Star qui a été introduite sur la 964 Carrera au début des années 90.

Chaque modèle 718 Style Edition est équipé de jantes de 20 pouces 718 Spyder qui sont finies en noir brillant de série, tout comme les embouts d’échappement sport. Une inscription Porsche argentée à l’arrière complète les éléments distinctifs qui distinguent la Style Edition des modèles réguliers à l’extérieur.

Les clients qui optent pour la Boxster ou la Cayman Style Edition pourront également choisir deux groupes de contraste (noir brillant ou blanc brillant) comprenant des bandes sur le capot, des logos Porsche sur les côtés ainsi que des jantes et la désignation du modèle à l’arrière peintes en noir ou blanc.

Dans l’habitacle, la Style Edition est équipée de série d’un groupe cuir noir qui comporte des surpiqûres couleur craie et des écussons Porsche en relief sur les appuie-têtes. Les seuils de porte éclairés sont également de série.

En termes d’équipements, les modèles 718 Boxster et Cayman Style Edition sont notamment dotés des sièges et du volant chauffants, d’une climatisation bi-zone, de phares au xénon, d’un échappement sport, du Park Assist, d’Apple CarPlay et d’essuie-glaces à détection de pluie.

Sous le capot arrière, les deux modèles sont propulsés par un moteur quatre cylindres boxer turbocompressé de 2,0 L qui développe 300 chevaux et 280 lb-pi de couple. Ce moteur peut être associé à la boîte manuelle à 6 vitesses de série ou à la boîte PDK à 7 vitesses en option.

La prochaine génération de la famille 718 arrivera en 2025 sous forme de véhicules entièrement électriques construits sur la nouvelle plateforme PPE, de sorte que d’autres modèles d’édition spéciale des dernières Boxster et Cayman à essence sont susceptibles d’être ajoutés plus tard en 2023 et 2024.

Le constructeur n’a pas encore annoncé les prix des modèles Style Edition au Canada, car les livraisons devraient commencer en Europe, à partir du début de l’année prochaine.