Porsche 911 Spirit 70 : un cabriolet inspiré du patrimoine, limité à 1 500 exemplaires

La Porsche 911 Spirit 70 est le troisième modèle Heritage Design

La 911 Spirit 70 hybride développe 532 ch, arrivée au Canada prévue pour fin 2025

Limitée à 1 500 unités dans le monde, à partir de 256 900 $ au Canada

Tissu Pasha, peinture Olive Neo et instrumentation numérique au style rétro

La Porsche 911 Spirit 70 est un cabriolet en édition limitée, ultra désirable, qui s’inspire des éléments de design des années 1970 et du début des années 1980. Ce modèle, qui fait partie de la stratégie Heritage Design de Porsche, sera produit à seulement 1 500 exemplaires dans le monde. Son arrivée au Canada est prévue plus tard cette année, à un prix de départ de 256 900 $.

Basée sur la 911 Carrera GTS Cabriolet, la Spirit 70 est équipée d’un groupe motopropulseur hybride combinant un moteur boxer de 3,6 litres, un moteur électrique et un système eTurbo. L’ensemble développe une puissance totale de 532 chevaux et un couple de 449 lb-pi, transmis par la boîte PDK de dernière génération de Porsche.

Ce modèle se distingue immédiatement par sa teinte exclusive Olive Neo, un vert profond conçu spécialement pour cette édition. Des éléments Bronzite contrastants décorent l’avant, l’arrière et les jantes. Le toit souple noir et le cadre de pare-brise assorti complètent l’ensemble. D’autres détails patrimoniaux incluent un écusson Porsche basé sur la version de 1963, des emblèmes dorés, et des bandes décoratives noir satiné sur le capot et la capote.

À l’intérieur, la Spirit 70 marque le retour du tissu à motifs Pasha, cette fois en noir et Olive Neo. Ce motif est appliqué sur les centres des sièges, les rétroviseurs de portière, l’intérieur de la boîte à gants et d’autres surfaces. L’ambiance rétro est accentuée par une sellerie en cuir club Basalt Black avec surpiqûres contrastantes Olive Neo, de série. Le combiné d’instruments adopte lui aussi un style d’époque, avec aiguilles blanches, chiffres verts, et compte-tours numérique inspiré des anciens modèles Porsche.

La 911 Spirit 70 est le troisième modèle de la série Heritage Design de Porsche, après la 911 Targa 4S Heritage Design Edition de 2020 et la 911 Sport Classic de 2022. Selon Porsche, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large d’élargir les options de personnalisation offertes par Porsche Exclusive Manufaktur, qui propose désormais plus de 1 000 configurations possibles.

Les clients de la Spirit 70 auront également droit à une montre exclusive Porsche Design, dont l’esthétique reflète celle de la voiture, avec un cadran au motif Pasha. Une collection lifestyle assortie inclura des vêtements, des accessoires et des modèles réduits inspirés de l’époque.