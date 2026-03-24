Polestar utilise désormais du cobalt recyclé et propose des services de remise à neuf de batteries pour les Polestar 2 et 3

Les batteries des deux modèles contiennent désormais plus de 50 % de cobalt recyclé.

Une fois que les batteries arrivent en fin de vie, les centres de batteries Volvo peuvent les remettre à neuf.

Cette initiative vise à rendre les véhicules électriques Polestar plus durables tout au long de leur cycle d’utilisation.

Dans le but de réduire l’empreinte environnementale de ses voitures, Polestar a introduit des matériaux recyclés dans ses nouvelles batteries, en plus de s’associer à sa société mère, Volvo, pour remettre à neuf les batteries usagées.

En fait, la berline Polestar 2 et le VUS Polestar 3 affichent désormais au moins 50 % de cobalt recyclé, ce qui aide à réduire la dépendance du constructeur envers les minéraux nouvellement extraits.

De plus, l’entreprise collabore également avec sa société mère Volvo, qui gère des centres de recyclage de batteries où les conducteurs de Polestar 2 et 3 pourront faire entretenir leurs véhicules.

Dans ces installations, des techniciens remplaceront les batteries des voitures par des éléments remis à neuf qui prolongeront la durée de vie du véhicule. Naturellement, les batteries retirées lors de ce processus seront elles-mêmes remises à neuf, puis réinstallées dans d’autres véhicules.

Comme le souligne le constructeur, cela est bénéfique tant pour l’environnement que pour le client en augmentant la durée de vie de chaque voiture avec un impact environnemental minimal, puisque la plupart des matériaux employés dans le processus de restauration seront également recyclés.

Polestar travaille actuellement sur des accords pour étendre ce programme de recyclage et de remise à neuf à l’ensemble de ses marchés mondiaux.

Le constructeur suédois soutenu par des capitaux chinois s’est toujours vanté de la durabilité de ses processus et de ses véhicules, qui comprenaient déjà un certain nombre de matériaux recyclés, notamment pour l’aménagement intérieur et la sellerie.

Bien que la plupart des constructeurs automobiles aiment faire des affirmations similaires, il semble que les efforts de Polestar portent leurs fruits, puisque l’entreprise aurait réussi à réduire ses émissions de CO 2 par véhicule de 25 % depuis 2020.

Curieusement, la nouvelle Polestar 4 n’est mentionnée nulle part en relation avec le programme de remise à neuf des batteries ou le contenu en cobalt recyclé.

Cela suggère que le dernier produit de la marque n’est pas soumis aux mêmes normes de durabilité, peut-être parce qu’il est fabriqué en Corée du Sud plutôt qu’en Chine, où l’infrastructure de récupération des batteries du constructeur n’est peut-être pas aussi développée.