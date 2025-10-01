Polestar 3 amélioré avec recharge plus rapide et plus d’autonomie pour 2026

Mises à jour : système électrique 800 V, nouveau moteur arrière et puissance informatique accrue pour le Polestar 3 2026.

L’architecture 800 V réduit le temps de recharge DC à 22 minutes avec un pic de 350 kW.

Un nouveau moteur arrière et des mises à jour du groupe motopropulseur offrent jusqu’à 500 kW et de meilleures performances routières.

La mise à niveau de l’ordinateur central vers NVIDIA Orin multiplie par plus de huit la puissance de traitement.

Polestar a annoncé une série d’améliorations matérielles et logicielles pour le Polestar 3 millésime 2026, incluant une nouvelle architecture 800 volts, des vitesses de recharge supérieures et des capacités informatiques accrues. Le VUS électrique phare peut maintenant se recharger à une puissance de 350 kW DC, réduisant le temps de recharge de 10 à 80 % à environ 22 minutes.

Toutes les versions du Polestar 3 bénéficient désormais d’un groupe motopropulseur révisé, incluant un nouveau moteur arrière électrique développé en interne. Dans sa configuration la plus performante, le système développe jusqu’à 500 kW (680 ch) et 870 Nm (642 lb-pi) de couple, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La variante à deux moteurs produit 400 kW (544 ch), tandis que la version à moteur arrière seul offre 245 kW (333 ch).

Les améliorations d’efficacité incluent une fonction de déconnexion automatique du moteur avant, offerte sur toutes les versions à deux moteurs. Les capacités de batterie ont aussi été révisées, avec un bloc de 92 kWh pour la version à moteur arrière et un bloc de 106 kWh pour les versions à deux moteurs et Performance. L’autonomie maximale selon le cycle WLTP atteint 635 km pour la version à deux moteurs.

La nouvelle architecture 800 volts permet également un taux de recharge DC de pointe atteignant 350 kW. Selon Polestar, cela représente une amélioration de plus de 25 % par rapport au modèle précédent. La recharge AC demeure limitée à 11 kW pour toutes les versions.

Les performances informatiques centrales connaissent une mise à niveau majeure grâce à l’intégration du processeur NVIDIA DRIVE Orin. Le système mis à jour fait passer la capacité de traitement de 30 à 254 trillions d’opérations par seconde (TOPS), améliorant la gestion de la batterie, l’intégration des capteurs et la réactivité des systèmes de sécurité active. Cette mise à niveau sera offerte gratuitement aux propriétaires actuels du Polestar 3 dès le début de 2026.

La structure des versions a également été revue. Trois choix seront désormais proposés : moteur arrière, deux moteurs et Performance. Chaque version se distinguera visuellement par la couleur des ceintures de sécurité, allant du noir intégral à l’or suédois.

Polestar a aussi réorganisé ses ensembles d’options. Le nouveau groupe Climat comprend les sièges arrière chauffants, le volant chauffant et les essuie-glaces chauffants. Le groupe Prime combine les ensembles Pilot, Plus et Climat avec vitres arrière teintées. Le système audio Bowers & Wilkins avec haut-parleurs intégrés aux appuis-tête et réduction active du bruit est maintenant offert séparément ou inclus dans le groupe Plus.

Les mises à jour esthétiques incluent une nouvelle couleur de carrosserie « Storm », qui remplace « Thunder », et des graphiques de portières rafraîchis. Le revêtement MicroTech en couleur charbon devient de série, accompagné de garnitures intérieures en aluminium qui étaient auparavant optionnelles.

Le Polestar 3 amélioré arrivera d’abord sur le marché britannique, puis dans d’autres régions. Les détails concernant sa disponibilité et ses prix au Canada n’ont pas encore été annoncés.