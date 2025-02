Plus de détails sur le futur prolongateur d’autonomie de Scout Motors

Scout Motors proposera un prolongateur d’autonomie en option sur ses VÉ.

Celui-ci prendra la forme d’un moteur quatre cylindres à aspiration naturelle.

Cette option disposera d’une batterie plus petite, ce qui permettra une autonomie totale de plus de 800 km.

Nous avons déjà fait état de l’impressionnante popularité de l’option de prolongateur d’autonomie dans les précommandes des futurs camions et VUS de Scout Motors, et d’autres détails ont récemment été révélés à ce sujet.

En effet, lors d’une apparition sur le MotorTrend Podcast, le PDG de la marque a déclaré que ce moteur à essence optionnel sera un moteur quatre cylindres atmosphérique qui sera utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique à la batterie.

C’est pourquoi ce groupe motopropulseur est considéré comme un VÉ à prolongateur d’autonomie (EREV) plutôt que comme un hybride rechargeable, puisque le moteur à essence n’entraînera jamais directement les roues.

Scout Motors ayant été créé par Volkswagen pour capitaliser sur les marchés américains des camions électriques et des VUS robustes, il semble très probable que le moteur en question provienne du constructeur allemand.

Cela pose une question intéressante puisque la marque ne propose actuellement que des moteurs quatre cylindres turbocompressés en Amérique du Nord, ce qui implique que de sérieuses modifications ou une conception entièrement différente seront nécessaires avant le début de la production, prévue pour la fin 2027.

Nous savons désormais que le prolongateur d’autonomie « Harvester » sera associé à une batterie de 60 à 70 kW, soit environ la moitié de la taille prévue pour la batterie de la version complètement électrique.

Le moteur et son réservoir de carburant seront installés devant l’essieu arrière, dans l’espace laissé vacant par la batterie plus petite. Cela signifie que le VÉ et l’Harvester offriront le même espace intérieur et le même volume de coffre avant.

Scout Motors vise une autonomie d’envron 563 kilomètres pour la version électrique et de 241 kilomètres sur la batterie pour l’EREV.

Travaillant en tandem avec le moteur à essence, cette batterie fournira jusqu’à 805 kilomètres d’autonomie totale, ce qui rend le prolongateur d’autonomie bien adapté aux conducteurs qui ont besoin de remorquer sur de longues distances ou à ceux qui veulent emmener leur camionnette Terra ou leur VUS Traveller hors des sentiers battus.

Le PDG de l’entreprise a également indiqué que les deux groupes motopropulseurs présenteront une chimie de batterie différente, sans donner beaucoup plus de détails.

Il est probable que l’EREV utilisera des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), car elles sont moins chères et mieux adaptées à une utilisation hybride que d’autres types de batteries.

L’option du prolongateur d’autonomie Harvester aidera le VUS Scout Traveller à se démarquer de son rival le plus direct, le Rivian R1S.

Le pick-up Terra aura peut-être plus de mal à se faire une place, car RAM prévoit de lancer son propre pick-up électrique à prolongateur d’autonomie, le Ramcharger, dans le courant de l’année.

Les précommandes en témoignent déjà, le PDG confirmant que 70 % des clients potentiels ont choisi le VUS.

Source : MotorTrend Channel (Youtube), via InsideEVs