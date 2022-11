Plus de détails sur le futur Porsche Macan électrique

Jusqu’ici, l’offensive purement électrique s’est matérialisée sous la forme de trois variantes de la Taycan au sein de la marque allemande. Mais, pour enregistrer un plus gros volume de ventes, la division de Stuttgart doit obligatoirement se mettre à assembler son futur Macan EV, Porsche qui a déjà confirmé son arrivée quelque part en 2024. L’ennui, c’est qu’il faudra encore attendre quelques mois avant d’en savoir plus sur le premier VUS électrique de la marque… si on considère que la Taycan Cross Turismo n’est pas officiellement un multisegment.

C’est peut-être pour cette raison que les stratèges de Porsche ont divulgué quelques informations croustillantes à propos du VUS à venir. En effet, selon ce qu’affirme la publication britannique Autocar, le directeur des groupes motopropulseurs pour la gamme Macan, Antoon Janssen, a indiqué que le but du constructeur avec le Macan EV était d’offrir le véhicule le plus sportif de son segment.

Basé sur la nouvelle plateforme PPE (pour Premium Platform Electric), le futur Macan EV sera propulsé par une paire de moteurs électriques similaires à ceux utilisés à bord de l’actuelle Taycan. Les deux moteurs seraient capables de livrer une puissance de 603 chevaux et un couple encore plus impressionnant de 738 lb-pi.

Les deux moteurs auraient toutefois bénéficié de légères modifications, notamment au niveau de l’arrangement des aimants désormais placés en « V » en plus de troquer les semiconducteurs en silicone pour un ensemble réalisé en carbure de silicone, ce qui devrait en principe réduire les pertes.

Dans un effort pour économiser l’énergie de la batterie, il sera possible de e« découpler » le moteur avant dans les situations où le rouage intégral ne sera pas nécessaire. La distribution des masses a également fait l’objet de beaucoup de minutie, les ingénieurs qui se sont assurés de placer le moteur arrière le plus loin possible, ce qui explique pour 52 % du poids se trouve à l’arrière, contre 48 % à l’avant. Et comme le Macan électrique va privilégier une conduite plus sportive avec l’emphase sur les roues arrière, le véhicule sera équipé de pneus plus larges à cet endroit.

La colonne de direction a également été bonifiée afin de donner plus d’angle (15 % de plus que le modèle à essence) afin d’améliorer la manœuvrabilité de ce dernier. Qui plus est, la direction des roues arrière sera également possible.

Le véhicule sera aussi équipé d’une batterie d’une capacité de 100 kWh avec la technologie 800 V pouvant accueillir des charges atteignant 270 kW. M. Janssen a aussi ajouté que la plateforme était capable de supporter une batterie plus imposante, un indice qui pointe directement à un futur Cayenne équipé d’une batterie plus large. Mais, ultimement, le but de Porsche est surtout de réduire la taille de la batterie, ne serait-ce que pour assurer un comportement digne des véhicules Porsche.