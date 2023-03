Plus de détails à propos du Hyundai Kona Électrique 2024

La puissance du nouveau est de 215 chevaux.

L’autonomie, selon le cycle WLTP, est de 490 km.

Le nouveau véhicule est plus grand à tous les égards.

Le constructeur Hyundai ne dérougit pas lorsqu’il est question de son avenir électrifié. Cette fois, c’est au tour du nouveau Kona 2024 de recevoir quelques détails additionnels avant son arrivée sur nos routes. Il faut mentionner que le design a déjà été montré il y a quelques semaines déjà, mais en ce début du mois de mars 2023, le géant coréen a décidé d’ajouter une couche d’informations croustillantes sur son populaire multisegment qui, il ne faut pas l’oublier, sera encore disponible en plusieurs saveurs, dont une tatouée de l’écusson N-Line.

Mais, pour le moment, Hyundai a surtout livré une série de détails sur la version purement électrique. D’ailleurs, Hyundai aurait développé le nouveau modèle en prenant soin de commencer avec la version électrique pour ensuite se pencher sur les livrées munies de motorisations thermiques. Bref, tout le contraire de la génération précédente qui a tout d’abord été pensée pour accueillir des groupes motopropulseurs carburant à l’essence.

S’il est clair que le design change de manière assez drastique, et ce, à partir de n’importe quel angle d’ailleurs, le nouveau Kona est également plus long, plus haut, plus large, avec un empattement plus long, en plus de proposer des dimensions accrues à l’intérieur. Le nouveau Kona deviendra ainsi l’un des plus logeables de sa catégorie, ce qui ne fera pas de tort, car il avait perdu un peu de sa superbe face à des modèles plus récents et plus grands. Le nouveau modèle est également plus aérodynamique que par le passé avec un coefficient de traînée de 0,27.

À l’avant, le bouclier laisse toute la place à ce large feu de position aux DEL qui prend place entre l’écusson de la marque et le portillon pour la recharge, tandis que plus bas, les véritables phares sont logés aux extrémités de la devanture. Finalement, le bouclier se termine par ce grillage inférieur. De profil, il faut l’avouer, le nouveau modèle adopte une silhouette plus conventionnelle avec sa fenestration qui se termine en pointe. Les ailes carrées ne sont pas sans rappeler celles du Tucson. Quant à la portion arrière, elle abrite aussi ce large feu de position qui traverse le hayon, notamment. Les versions essence seront un brin plus agressives à l’avant avec un grillage exclusif et même des jantes uniques.

À l’intérieur, la planche de bord s’inspire des plus récentes créations de la marque avec ce vaste panneau qui abrite deux écrans (de 12,3 pouces chacun), un derrière le volant et l’autre, tactile, qui sert de lien entre les passagers et le système d’infodivertissement. Les concepteurs se sont aussi inspirés de la gamme Ioniq avec ce levier de la boîte de vitesses monté à même la colonne de direction. Et heureusement, il y a encore plusieurs boutons traditionnels sous l’écran central, ainsi qu’à la console centrale où le véhicule peut également accueillir deux gobelets.

Bien entendu, le Kona Électrique sera compatible aux mises à jour à distance, en plus d’être riche en matière de systèmes de sécurité, les dispositifs qui sont regroupés au sein de cette suite baptisée SmartSense.

Pour l’instant, on connaît la puissance et le couple du nouveau Kona Électrique, le VUS qui est équipé d’un seul moteur électrique de 160 kW (ou 215 chevaux) et un couple de 255 Nm (ou 188 lb-pi), ce qui représente une baisse au niveau du couple maximal disponible. L’ancienne livrée était capable de livrer jusqu’à 290 lb-pi. L’autonomie sera plus grande que pour le modèle sortant avec une distance estimée à 490 km selon la méthode de calcul WLTP. Autrement dit, cette distance sera plus courte pour l’Amérique du Nord. D’ailleurs, avec une distance possible de 415 km pour le « vieux » Kona Électrique, on peut croire que cette autonomie sera située entre 415 et 490 km. Notez aussi l’addition d’un système de conduite à une seule pédale.

Quant à sa capacité de recharge, le Kona Électrique doit laisser le champ libre aux modèles de la gamme Ioniq, car avec une capacité de recharge maximale de 100 kW, le Kona Électrique n’est pas aussi avancé que les deux membres de la famille Ioniq. Néanmoins, le temps de recharge de 10 à 80 % est estimé à 41 minutes avec une borne de recharge rapide. Il y a aussi un système de préconditionnement pour préparer la batterie, ainsi qu’un système pour empêcher le portillon pour la recharge d’être bloqué par temps froid (jusqu’à -30°C) et même une petite lampe pour éclairer le port de recharge le soir venu.

Le constructeur n’a pas divulgué de prix ou de date d’arrivée, mais le Kona Électrique – et ses variantes essence – devrait en principe s’amener plus tard cette année.