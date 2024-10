Le GMC Sierra EV Denali 2025 fait ses débuts au Canada, offert à partir de 118 599 $.

– Le GMC Sierra EV Denali 2025 offre jusqu’à 740 km d’autonomie et 760 chevaux.

– Il est doté d’une fonction de charge rapide qui permet d’augmenter l’autonomie de 160 km en seulement 10 minutes à une puissance de 350 kW.

– La conception innovante comprend un MultiPro MidGate pour les cargaisons plus volumineuses et une suspension pneumatique.

GMC vient d’introduire la Sierra EV Denali 2025 sur le marché canadien, élargissant ainsi sa gamme de véhicules tout électriques et rejoignant le Chevrolet Silverado EV déjà disponible. Ce pick-up électrique combine une autonomie et une puissance impressionnantes, ainsi que des caractéristiques innovantes visant à répondre aux besoins des conducteurs professionnels et de loisirs. Le Sierra EV Denali se positionne comme un véhicule électrique de luxe à hautes performances.

La Sierra EV Denali 2025 offre deux options d’autonomie pour répondre à différents besoins de conduite. La version à autonomie étendue permet de parcourir jusqu’à 628 km avec une charge complète. En comparaison, la variante Max Range porte cette distance à 740 km, ce qui en fait l’un des pick-up électriques à la plus grande autonomie disponible au Canada, avec le Silverado EV. Les deux versions sont dotées d’une configuration à double moteur, produisant 760 chevaux et 785 lb-pi de couple. Ces puissantes performances permettent une capacité de remorquage maximale de 4 500 kg (10 500 lb).

Le Sierra EV Denali de GMC est équipé d’une technologie de charge avancée capable d’effectuer une charge rapide en courant continu de 800 volts à une puissance maximale de 350 kW. Cela permet aux conducteurs de gagner 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Le Sierra EV Denali perpétue la tradition de GMC qui consiste à combiner utilité et design innovant. Le camion est disponible en six couleurs : Summit White, Thunderstorm Gray et Deep Ocean Metallic. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables est le MultiPro MidGate, qui permet d’agrandir la caisse pour accueillir des objets d’une longueur maximale de 11 pieds tout en laissant de la place pour un passager à l’arrière. Cette caractéristique ajoute un niveau élevé de praticité pour les utilisateurs qui ont besoin d’un camion capable de transporter de grandes charges.

En outre, la suspension adaptative pneumatique offre une conduite plus confortable en permettant aux conducteurs de soulever ou d’abaisser le camion d’environ deux pouces, s’adaptant ainsi aux différentes conditions de conduite et aux différents terrains.

GMC prévoit d’élargir la gamme Sierra EV au début de l’année 2025, en introduisant les modèles Elevation et AT4. Ces nouvelles versions renforceront la polyvalence du camion et satisferont les clients à la recherche de capacités tout-terrain plus robustes.

Le GMC Sierra EV Denali 2025 est proposé à partir de 118 599 $ pour le modèle Extended Range et 122 599 $ pour la version Max Range. Il devrait arriver chez les concessionnaires canadiens à l’automne 2024.