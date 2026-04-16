Ottawa et Unifor rejettent le plan de Stellantis de construire des VÉ chinois en kit à Brampton

Le constructeur automobile a tenté de trouver des moyens d’utiliser son usine de Brampton après avoir déplacé la production du futur Jeep Compass aux États-Unis.

Son plan consistait à assembler des VÉ Leapmotor à partir de kits importés de Chine.

Le gouvernement canadien et Unifor ont rejeté ce plan qui n’aurait employé qu’une fraction de l’ancienne main-d’œuvre.

Stellantis devra trouver un nouveau moyen de reprendre la production à son usine de Brampton, en Ontario, après que son plan d’assemblage de kits « Complete Knockdown » (CKD) de VÉ chinois de Leapmotor a été rejeté par Unifor (le syndicat représentant ses travailleurs) et le gouvernement canadien.

La principale raison de ce rejet est que ce processus n’emploierait qu’environ 200 à 300 travailleurs sur les 3 000 que compte l’effectif, lequel est dans l’incertitude depuis que l’usine a été mise à l’arrêt pour réoutillage à la fin de 2023.

De plus, l’assemblage de kits a un impact économique très faible sur la région, puisque la vaste majorité des pièces proviennent directement de Chine.

En fait, ce plan n’aurait pas relancé l’atelier de peinture de Brampton, les opérations d’emboutissage de la carrosserie, les travaux de soudure ou la chaîne d’approvisionnement locale.

Par conséquent, le gouvernement canadien ne croit pas que cela aurait permis à Stellantis de remplir ses obligations envers les accords signés en 2022, lorsque Ottawa a investi des centaines de millions de dollars dans les opérations canadiennes du constructeur.

En échange, Stellantis avait accepté de maintenir l’ensemble de son empreinte manufacturière canadienne, ce qui signifie garder Brampton ouverte et fonctionnant à pleine capacité.

En réaction aux tarifs imposés par l’administration Trump sur les véhicules fabriqués au Canada, le constructeur a cessé de réoutiller l’installation de Brampton et a décidé de déplacer la production prévue du prochain Jeep Compass vers les États-Unis en octobre 2025.

Puisqu’il s’agit d’une violation manifeste de son accord avec le gouvernement canadien, Ottawa fait pression sur Stellantis pour qu’elle propose un nouveau plan pour son usine de Brampton, menaçant d’entamer des poursuites judiciaires afin de récupérer une partie de son financement si le constructeur ne trouve pas de solution appropriée.

Un autre obstacle au plan de l’entreprise d’importer des kits chinois est que, contrairement à l’Europe, Ottawa ne considère pas les véhicules assemblés localement à partir de kits importés comme étant fabriqués au Canada, ce qui signifie qu’ils compteraient dans les 49 000 VÉ chinois qui seront autorisés au pays cette année, limitant ainsi leurs chiffres de production.

De plus, ces modèles Leapmotor assemblés au Canada ne seraient presque certainement pas autorisés à la vente aux États-Unis, ce qui réduirait considérablement leur potentiel de génération de profits pour Stellantis.

Par conséquent, le constructeur automobile devra proposer un autre plan pour l’usine d’assemblage de Brampton dans un avenir proche afin d’éviter des pénalités.

Unifor affirme ne pas être opposé à un partenariat chinois, tant que le projet emploie tous les travailleurs qui ont été mis à l’arrêt lorsque l’usine a cessé de fabriquer la génération précédente des Dodge Charger, Challenger et Chrysler 300.

Pour sa part, Stellantis Canada affirme qu’elle reste déterminée à construire des voitures à Brampton, où elle maintient une présence manufacturière depuis l’achat d’American Motors Corporation et de ses installations en 1987.

Source: L’Annuel de l’Automobile