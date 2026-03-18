Des images fuitées du BMW X5 M60e révèlent son design Neue Klasse et la possible disparition du hayon divisé

Des images non vérifiées du BMW X5 M60e de prochaine génération montrent un iX3 XL.

Des images coulées offrent jusqu’ici le premier aperçu le plus clair du X5 M60e de prochaine génération de BMW.

Le maintien du hayon divisé demeure incertain et constitue maintenant l’enjeu central de la réaction des passionnés.

BMW affirme que le nouveau X5 fera ses débuts à l’été 2026 avec plusieurs options de groupes motopropulseurs.

Des images qui seraient celles du BMW X5 M60e 2027 sont apparues en ligne, offrant un premier regard sur le VUS G65 de cinquième génération avant sa révélation officielle. Les photos ont circulé rapidement dans les réseaux de passionnés de BMW, où l’attention s’est partagée entre l’avant déjà très familier de l’iX3 et une question pratique : à savoir si le hayon divisé du X5 a été abandonné.

La fuite laisse fortement entendre que BMW amène le langage de design Neue Klasse à l’un de ses véhicules utilitaires à plus fort volume. L’avant semble adopter des éléments d’éclairage minces et des calandres à double haricot verticales étroites, conformément aux indices de design des premières photos d’espionnage déjà observés sur de récents concepts BMW et sur le plus récent iX3. Une couverture antérieure de prototypes indiquait également que les versions à moteur thermique et électrique du X5 partageront un style extérieur très similaire.

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À l’arrière, les images apparues ont suscité les critiques les plus sévères. Les commentaires concernant le traitement inférieur du pare-chocs arrière et le design du becquet monté sur le hayon sont très défavorables. Les feux arrière ont eux aussi reçu de mauvais commentaires, avec des comparaisons à ceux de certains rivaux de BMW. Plus important encore pour les propriétaires actuels de X5 et les amateurs du VUS de performance de luxe, les lignes typiques de découpe du hayon ne sont pas visibles sur les images. Cela ne confirme aucunement que la configuration traditionnelle en deux parties du hayon, qui définit le modèle depuis l’E53 d’origine, lancé en 1999, ne reviendra pas, mais c’est à suivre.

BMW n’a pas authentifié les images fuitées du M60e ni divulgué publiquement des détails sur ce qui semble être le prochain X5. Ce que l’entreprise a confirmé, en revanche, c’est le calendrier de lancement et l’orientation du programme X5 G65. Lors de sa conférence annuelle du 12 mars 2026, BMW a indiqué que le X5 de prochaine génération sera dévoilé cet été et deviendra le premier modèle de la marque à être offert avec au moins quatre types de groupes motopropulseurs : thermique conventionnel, hybride rechargeable, entièrement électrique et, à compter de 2028, à hydrogène.

Cela a une importance qui dépasse largement le style. Le X5 demeure l’un des modèles mondiaux les plus importants de BMW, et la nouvelle génération servira de test majeur pour mesurer jusqu’où la technologie et le style Neue Klasse peuvent être appliqués au-delà des véhicules électriques dédiés.

Au Canada et aux États-Unis, où le X5 demeure au cœur des activités de BMW dans le segment des VUS de luxe, la question est maintenant de savoir si les clients adopteront une rupture stylistique plus marquée si elle s’accompagne de la perte de l’une des caractéristiques fonctionnelles les plus reconnaissables du modèle.

L’actuel X5 G05 est assemblé dans le comté de Spartanburg, en Caroline du Sud, à l’usine BMW de Spartanburg.