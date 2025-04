BMW dévoilera l’avenir d’Alpina en 2026 à l’issue de la transition de propriété

Le prochain chapitre d’Alpina débutera en 2026

BMW finalisera la transition de la marque Alpina et présentera ses plans en 2026. Nous croyons que des VEs feront partie de ces plans.

Maximilian Missoni est nommé à la tête du design pour la nouvelle ère Alpina.

Une restructuration organisationnelle vise à différencier Alpina au sein du portefeuille du Groupe BMW.

Le Groupe BMW dévoilera ses plans stratégiques pour la marque Alpina en 2026, après avoir complété l’acquisition de l’entreprise familiale Bovensiepen. Cette annonce marquera le début officiel d’une nouvelle ère pour cette légendaire marque de performance, forte de 60 ans d’histoire, qui a jusqu’ici fonctionné de manière indépendante de BMW.

Le constructeur allemand avait confirmé en 2022 son intention d’acquérir Alpina, mais la marque continuera d’opérer de manière autonome jusqu’à la fin de 2025. Le récent lancement de la berline B8 GT représente le dernier produit issu de la phase indépendante d’Alpina.

Les détails concernant l’avenir d’Alpina sous la gouverne de BMW demeurent limités. Toutefois, Adrian van Hooydonk, chef du design de BMW, a indiqué que davantage d’informations seraient rendues publiques l’an prochain, une fois le transfert pleinement réalisé. « À partir de l’année prochaine, nous en parlerons davantage; pour l’instant, tout reste sous leur direction », a-t-il précisé.

Dans le cadre d’une refonte plus large du réseau de design du Groupe BMW, Maximilian Missoni, ancien chef du design chez Polestar, a été nommé pour diriger les efforts de design d’Alpina. Cette restructuration, orchestrée par Van Hooydonk, a également entraîné le transfert d’Oliver Heilmer de Mini à la division principale de BMW, en remplacement de Domagoj Dukec, qui prend désormais la tête du design chez Rolls-Royce.

Historiquement, les véhicules Alpina se distinguent par leur raffinement et leur discrétion par rapport aux modèles M de BMW, tout en offrant des performances similaires. Il reste à voir si les futurs modèles Alpina conserveront cette approche, bien que certains signes laissent penser que la marque pourrait adopter une personnalité plus distincte par rapport aux produits BMW.

Van Hooydonk a souligné l’importance de l’héritage d’Alpina et la solide relation que BMW entretient avec la famille Bovensiepen. « Les véhicules Alpina sont produits dans notre usine, donc il existait déjà une forte synergie technique », a-t-il expliqué.

Sous cette nouvelle structure, l’équipe de design de BMW est désormais divisée afin de permettre une spécialisation accrue et une attention plus poussée aux détails. Van Hooydonk a mentionné que cela contribuerait à améliorer la qualité des produits et à mieux positionner les marques du Groupe BMW pour leur croissance future.

Actuellement, le seul modèle Alpina offert en Amérique du Nord est le XB7. On peut supposer que l’avenir d’Alpina passera en partie par les impressionnants véhicules électriques de BMW, à commencer par les iX et i5. Nous en saurons davantage d’ici quelques mois.