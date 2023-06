Nissan teste la prochaine génération de LIDAR pour éviter les collisions

Nissan présente sa nouvelle technologie d’aide à la conduite basée sur le LIDAR pour éviter les collisions aux intersections.

Ce système, qui fait partie de l’Ambition 2030 de Nissan, améliore la sécurité grâce à une détection et une prise de décision avancées.

Lors d’une récente démonstration organisée sur l’un de ses sites européens, Nissan a présenté la dernière fonctionnalité de sa technologie avancée d’aide à la conduite basée sur le LIDAR en cours de développement : la prévention des collisions aux intersections. Cette démonstration a mis en évidence les manœuvres automatiques d’évitement des collisions du système, spécialement adaptées à l’environnement complexe des intersections.

Takao Asami, premier vice-président et directeur de la division Recherche et ingénierie avancée de Nissan, a souligné l’engagement de l’entreprise en faveur du développement de cette technologie dans le cadre de l’Ambition 2030 de Nissan, le plan stratégique à long terme de l’entreprise. « D’ici le milieu des années 2020, nous prévoyons la mise en œuvre d’une technologie d’évitement des collisions reposant sur le LIDAR de nouvelle génération », a déclaré M. Asami. Il a également souligné la volonté de Nissan d’appréhender de manière exhaustive tous les scénarios d’accident en analysant des accidents réels et complexes afin d’améliorer considérablement la prévention des accidents.

La technologie, qui utilise une nouvelle logique de contrôle pour éviter les collisions aux intersections, intègre un système LIDAR de nouvelle génération et une technologie de perception de la réalité du terrain. Cela permet au système de déterminer la vitesse, l’emplacement et le risque potentiel de collision d’un objet à partir des directions latérales, et de réagir rapidement à l’évolution de la situation par des actions telles que le freinage d’urgence ou le desserrage des freins lorsque les dangers potentiels ont été contournés.

Les accidents aux intersections, souvent dus à une erreur du conducteur, peuvent avoir des conséquences graves. C’est pourquoi Nissan conçoit ce système afin d’améliorer de manière significative l’assistance fournie dans des circonstances difficiles, grâce à une technologie de capteurs avancée et à des capacités de prise de décision affinées.

L’Ambition 2030 de Nissan?

L’Ambition 2030 de Nissan est une feuille de route visionnaire décrivant l’orientation stratégique de l’entreprise pour la prochaine décennie. Axée sur l’innovation, l’électrification et le développement durable, cette initiative audacieuse vise à faire de Nissan un leader mondial de la technologie automobile et de la gestion de l’environnement. En accélérant le développement de véhicules électriques de pointe, en étant pionnier dans les solutions de conduite autonome et en adoptant la connectivité numérique, l’Ambition 2030 de Nissan cherche à redéfinir l’avenir de la mobilité, à améliorer l’expérience des clients et à contribuer de manière significative à un monde plus vert et plus connecté.