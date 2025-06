Nissan Rogue Rock Creek 2026: une consommation d’essence plus élevée

Pour 2026, Nissan débarque au Canada avec une version Rock Creek du Rogue. Plus aventurière, elle consomme aussi plus d’essence.

En conduite combinée, la cote officielle de consommation d’essence du Nissan Rogue Rock Creek 2026 est de 8 L/100 kilomètres.

La version Rock Creek se distingue notamment par son caractère aventurier.

Le Rogue est un VUS compact qui en est à sa troisième génération depuis 2021.

Si le Nissan Rogue Rock Creek est déjà commercialisé aux États-Unis, il aura fallu patienter jusqu’à l’arrivée de l’année-modèle 2026 pour que le constructeur japonais l’ajoute au catalogue au Canada. En attendant son arrivée chez les concessionnaires Nissan de la province, Ressources naturelles Canada a publié les cotes officielles de consommation d’essence du Rogue Rock Creek 2026. En conduite combinée, l’organisation fédérale annonce une cote de 8 L/100 kilomètres. La consommation passe à 8,7 L/100 kilomètres en ville et à 7,2 L/100 kilomètres sur route.

Nous remarquons une augmentation de la consommation par rapport aux versions actuelles de ce VUS. En effet, en conduite combinée, en ville et sur route, les cotes sont respectivement de 7,6, 8,4, et 6,7 L/100 kilomètres d’après les données fournies par Ressources naturelles Canada. Dans le cas d’une version à roues motrices avant, les cotes sont encore plus basses: 7,2, 7,8 et 6,5 L/100 kilomètres.

L’augmentation de la consommation d’essence de la version Rock Creek par rapport au reste du catalogue peut entre autres s’expliquer par les caractéristiques supplémentaires favorisant la conduite hors route. Le Nissan Rogue Rock Creek 2026 se distingue notamment par ses pneus tout-terrain Falken Wildpeak 235/65R17 et sa galerie de toit permettant le transport d’équipement de plein air. Les sièges hydrofuges sont décorés de broderie Rock Creek. Des écussons sont aussi positionnés stratégiquement sur la carrosserie.

Sur le plan mécanique, aucun changement n’est prévu pour la déclinaison Rock Creek du Rogue 2026. Plus aventurière, elle est animée par le même moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L. Cette mécanique déploie une puissance de 225 chevaux et elle est jumelée à une transmission automatique à variation continue.

Pour l’heure, le prix du Nissan Rogue Rock Creek 2026 demeure inconnu. Il en est de même pour sa date d’arrivée au pays.

L’ajout de la version Rock Creek n’est pas le seul changement apporté à la gamme du Rogue pour 2026. Rappelons que Nissan a confirmé qu’une version hybride rechargeable, possiblement développée conjointement avec Mitsubishi, sera aussi offerte en 2026.

Le Nissan Rogue en résumé

Le Nissan Rogue est un VUS compact. Il en est à sa troisième génération depuis 2021. L’actuel catalogue comprend six versions: S, SV toit ouvrant, Édition Minuit, SV Privilège, SL et Platine. Le Nissan Rogue 2025 affiche un prix de base établi à 36 775 $. Au chapitre des ventes en 2024 au Québec, le Rogue s’est classé au quatrième rang avec 7159 unités écoulées. Les Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander et Hyundai Tucson sont montés sur le podium.