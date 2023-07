Nissan investit 663 millions de dollars dans Ampere, filiale de Renault

L’investissement significatif de Nissan dans Ampere, la filiale de Renault spécialisée dans les véhicules électriques, consolide le partenariat entre les deux entreprises.

Nissan Motor Co. a conclu un accord pour investir jusqu’à 600 millions d’euros (663 millions de dollars américains) dans Ampere, la société dérivée de Renault spécialisée dans les véhicules électriques, dans le cadre de la restructuration de leur alliance de longue date. L’annonce de l’accord marque une étape importante après 10 mois de négociations, en réponse aux changements provoqués par l’arrestation et la destitution en 2018 de l’ancien président de l’alliance, Carlos Ghosn.

L’accord récemment finalisé positionne Nissan en tant qu’investisseur stratégique dans Ampere, et l’entreprise obtiendra un siège au conseil d’administration d’Ampere. Cette avancée ouvre la voie à la conclusion d’accords définitifs d’ici à la fin de l’année 2023, solidifiant leur collaboration et se concentrant sur la création de valeur partagée entre les membres de l’alliance. La nouvelle structure de partenariat vise à établir un cadre de gouvernance équilibré et efficace.

L’un des aspects importants de cet accord est la révision des participations croisées de Renault et de Nissan, chaque entreprise détenant désormais une participation de 15 % dans l’autre. Renault diminuera sa part dans Nissan, qui est actuellement de 43 %, tandis que Nissan conservera sa participation de 15 % dans le constructeur automobile français. Un fonds français reprendra 28,4 % des actions Nissan détenues par Renault, avec un droit de vote neutre dans les affaires de Nissan. Simultanément, la participation de Nissan dans Renault passera d’une participation sans droit de vote à une participation avec droit de vote, ce qui répondra aux préoccupations relatives à une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Cet arrangement permettra aux deux entreprises de voter indépendamment dans la limite de leurs 15 % de droits de vote.

L’investissement de Nissan dans Ampere aura des répercussions positives sur les activités de l’entreprise en Europe et sur ses initiatives en matière d’électrification. Le PDG Makoto Uchida a souligné que cet investissement complétait l’effort continu de Nissan en faveur de l’électricité en Europe et qu’il permettrait de nombreuses synergies, notamment en termes de rentabilité, de conformité réglementaire et d’élargissement de la gamme de produits et de groupes motopropulseurs pour les véhicules électriques.

Au-delà de l’investissement dans Ampere, l’alliance stratégique entre Renault et Nissan englobe de nombreux projets communs, en particulier en Inde, en Amérique latine et en Europe. Au Mexique, Nissan prendra en charge la production d’un nouveau modèle pour Renault. C’est la première fois en vingt ans que des véhicules Renault seront produits au Mexique. En outre, alors que les modèles du groupe Renault n’ont pas été vendus en Amérique du Nord depuis le début des années 1990, il n’est pas prévu dans l’immédiat que Renault revienne sur ce marché. Cependant, Renault a l’intention d’exploiter les marchés américain et canadien afin de générer des revenus importants pour sa marque de voitures de sport Alpine, avec l’objectif de lancer deux modèles, dont un crossover électrique de taille moyenne, à partir de 2027 ou 2028.

Luca de Meo, PDG de Renault, a souligné le potentiel de l’alliance restructurée pour dégager une valeur substantielle du partenariat trilatéral entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors. Si Mitsubishi fait partie de l’alliance par l’intermédiaire de la participation majoritaire de Nissan (34 %), Renault ne détient pas directement de participation dans Mitsubishi. L’implication de l’ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, a joué un rôle essentiel dans l’acquisition de Mitsubishi en 2016, faisant de l’alliance un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale.

L’investissement de Nissan dans Ampere, combiné au repositionnement de l’alliance, signifie un engagement fort de la part de Nissan et de Renault à promouvoir la mobilité électrique et à renforcer leur position sur le marché des véhicules électriques, qui évolue rapidement.