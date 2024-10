Nissan fait face à l’incertitude alors que la baisse des ventes aux ÉU et en Chine suscite des inquiétudes quant à ses bénéfices

– Les ventes mondiales de Nissan ont chuté de 5,5 % en août 2024, marquant la cinquième baisse mensuelle consécutive.

– Les ventes en Chine ont chuté de 24 % en raison de l’intensification de la concurrence locale, et les ventes aux États-Unis ont reculé de 0,1 %.

– Les ventes du troisième trimestre au Canada sont en hausse de 13,86 % et de 14,75 % en glissement annuel.

Nissan est confronté à de sérieux obstacles alors que les ventes sur ses marchés clés, les États-Unis et la Chine continuent de chuter. L’entreprise a enregistré une baisse de 5,5 % de ses ventes mondiales en août 2024, marquant ainsi sa cinquième baisse mensuelle consécutive. Cette baisse fait craindre que Nissan ne soit pas en mesure d’atteindre ses prévisions de bénéfices déjà réduites pour l’exercice fiscal.

Les difficultés du constructeur automobile sont plus prononcées en Chine et aux États-Unis, deux marchés qui représentent près de la moitié des ventes mondiales de Nissan. En Chine, les ventes ont chuté de 24 %, Nissan étant confronté à la concurrence accrue des constructeurs automobiles nationaux, qui gagnent rapidement du terrain en proposant des véhicules électriques dotés d’une technologie de pointe qui séduit les consommateurs locaux. Les difficultés persistantes de Nissan en Chine ont incité l’entreprise à fermer une usine et à réduire sa capacité de production dans le pays.

En revanche, les difficultés de Nissan sont différentes aux États-Unis, où les véhicules chinois ne sont pas un facteur important en raison des droits de douane. Malgré la popularité croissante des véhicules à essence et à électricité sur le marché nord-américain, l’entreprise n’a pas de modèles hybrides. La Nissan Ariya ne se vend pas non plus, même avec les offres de location avantageuses du constructeur. En conséquence, Nissan a enregistré une baisse de 0,1 % de ses ventes aux États-Unis, sa première baisse mensuelle depuis avril 2024.

En ce qui concerne le Canada, les chiffres de vente du troisième trimestre de Nissan montrent une croissance significative sur plusieurs modèles en 2024. Le Nissan Rogue est en tête avec 8 080 unités vendues, reflétant une augmentation de 17,89 % par rapport à la même période en 2023. Le Nissan Kicks a connu une croissance remarquable, avec 5 831 unités vendues, soit une hausse de 68,04 % par rapport à l’année dernière. Le tout nouveau Nissan Kicks 2025, qui est arrivé dans les salles d’exposition canadiennes à la fin du mois de septembre, a déjà contribué à ce total à hauteur de 383 unités. La Nissan Sentra a également affiché des résultats impressionnants, avec 3 714 unités vendues au troisième trimestre, soit une augmentation de 72,66 % par rapport à 2023. En outre, la Nissan Ariya a connu son meilleur trimestre, avec 1 201 unités vendues, soit une augmentation de 101,5 % en glissement annuel.

Pour l’avenir, Nissan s’est engagé à introduire sept nouveaux modèles hybrides et électriques en Amérique du Nord d’ici 2028. Cependant, les analystes se demandent si les consommateurs resteront fidèles à la marque assez longtemps pour voir ces nouvelles offres, étant donné le manque actuel d’options hybrides et la concurrence d’autres constructeurs automobiles qui progressent dans le secteur des véhicules électriques.

La situation financière de Nissan s’est considérablement détériorée, l’entreprise ayant enregistré une baisse de 99 % de son bénéfice d’exploitation au cours du dernier trimestre. En conséquence, Nissan a abaissé de 12 % ses prévisions de bénéfices pour l’exercice fiscal se terminant en mars 2025, à 500 milliards de yens (3,5 milliards $), et a réduit son objectif de ventes à 3,65 millions d’unités. L’action de l’entreprise a également été durement touchée, avec une chute de 27 % pour la seule année 2024.

Malgré ces difficultés, Nissan prend des mesures pour stabiliser sa position. L’entreprise prévoit de racheter à Renault des actions d’une valeur de 79,9 milliards de yens. En outre, Nissan collabore avec Honda sur le développement de logiciels et de véhicules électriques, un partenariat qui pourrait renforcer sa compétitivité sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques.