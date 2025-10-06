Nissan et Lithion Technologies s’unissent pour accroître la capacité de recyclage des batteries de VE

Une initiative de recyclage visant à récupérer jusqu’à 98 % des minéraux critiques des batteries grâce à une technologie canadienne.

Nissan Canada fera appel à la technologie de Lithion pour récupérer 95 % des matériaux des batteries en fin de vie.

L’usine québécoise de Lithion traitera les batteries à grande échelle pour les opérations canadiennes de Nissan.

Le partenariat soutient la stratégie canadienne en matière de véhicules électriques et les initiatives d’économie circulaire dans la production de batteries.

Nissan Canada inc. a conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec Lithion Technologies inc., une entreprise montréalaise, afin de faire progresser le recyclage des batteries de véhicules électriques au Canada. Cet accord vise à accroître la récupération des matériaux critiques de batteries et à promouvoir une économie circulaire grâce au développement d’une infrastructure locale de recyclage.

Dans le cadre de ce partenariat, Nissan Canada exploitera le procédé de recyclage hydrométallurgique développé par Lithion Technologies. Ce procédé permet de récupérer jusqu’à 95 % des matériaux de batterie et 98 % des minéraux critiques provenant de batteries de véhicules électriques en fin de vie. Les matériaux ainsi récupérés pourront être réintégrés dans la chaîne d’approvisionnement de la production de nouvelles batteries, réduisant la dépendance à l’extraction de ressources vierges et diminuant l’impact environnemental.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’électrification globale de Nissan, en favorisant la réutilisation des matériaux, en minimisant les déchets et en contribuant à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise sur le marché canadien.

Lithion Technologies exploite une installation commerciale de recyclage à Saint-Bruno, au Québec. Ce site est conçu pour traiter efficacement et en toute sécurité les batteries de véhicules électriques à grande échelle, soutenant ainsi la demande croissante de recyclage de batteries dans les secteurs canadiens de l’énergie propre et du transport.

« Ce partenariat avec Lithion Technologies nous permet de poser un geste concret vers un écosystème de véhicules électriques plus durable », a déclaré Andrew Harkness, directeur du développement du réseau de concessionnaires, de l’électrification et de la stratégie d’entreprise chez Nissan Canada inc.

Yves Noël, vice-président et chef du développement des affaires chez Lithion Technologies inc., a indiqué que cette collaboration s’aligne sur la vision de l’entreprise, qui consiste à favoriser la circularité dans l’utilisation des minéraux critiques et à contribuer au développement de technologies de batteries plus écologiques.

Cette collaboration soutient une gestion responsable de la fin de vie des batteries et favorise le développement de solutions de recyclage locales à travers le Canada.