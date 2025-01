Nissan est le premier à remplacer la subvention fédérale et offre 5 000 $ de réduction sur l’Ariya

Nissan remplace le crédit fédéral sur l’Ariya

L’Ariya bénéficie d’un rabais important pour le mois de janvier

La Leaf, moins chère, n’est pas incluse dans l’offre

Les autorités fédérales ont soudainement coupé l’herbe sous le pied des acheteurs de VE, en suspendant l’incitation iZEV sans préavis ni même période de réflexion. Les acheteurs ne savent plus où donner de la tête, les concessionnaires se démènent et les constructeurs automobiles sont pris au dépourvu.

Nissan vient de devenir le premier constructeur automobile canadien à proposer une solution. Il vient d’annoncer qu’il accorderait aux clients un rabais équivalent à celui offert par le gouvernement fédéral à tous les acheteurs de la Nissan Ariya EV jusqu’à la fin du mois.

« Chez Nissan, nos clients sont notre priorité absolue et nous nous engageons à leur fournir le meilleur soutien et les meilleures solutions possibles. Nous pensons que la décision soudaine du gouvernement fédéral de suspendre le programme fédéral de rabais iZEV est injuste pour les clients estimés qui étaient sur le point d’acheter un véhicule électrique », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. Des acheteurs de différentes marques se sont plaints sur Internet du fait que le crédit de 5 000 $ leur avait été refusé alors qu’ils avaient prévu de prendre livraison le jour même de l’annonce du gouvernement.

Alors que Nissan offre 5 000 $ aux acheteurs de son Ariya EV, la Nissan Leaf ne bénéficie pas du même traitement. Les prix des deux modèles seraient ainsi presque identiques, la Leaf SV étant proposée à partir de 44 835 $ et l’Ariya à partir de 52 919 $ avant l’incitation.

Cela pourrait donner un grand coup de pouce à l’Ariya. Le multisegment électrique de Nissan s’est vendu à 3 964 exemplaires au Canada l’année dernière, soit plus du double des volumes de la Leaf, plus petite, et devançant certains des modèles à essence de Nissan, notamment la Versa, le Kicks et le Frontier.

Maintenant que Nissan a fait le premier pas, il faut s’attendre à ce que d’autres constructeurs automobiles lui emboîtent le pas pour leurs propres véhicules électriques.