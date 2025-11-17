Nissan dévoile le Rogue hybride rechargeable 2026, oui, c’est un Mitsubishi Outlander avec un écusson Nissan

Nissan vient de dévoiler un modèle très attendu au sein de sa gamme le Nissan Rogue hybride rechargeable 2026. On ne se compte pas d’histoire, il s’agit là d’un fruit de l’Alliance avec Mitsubishi puisque ce Rogue n’est ni plus ni moins qu’un Outlander PHEV.

Ce Rogue est entièrement dérivé du Mitsubishi Outlander

Il offre une autonomie électrique annoncée de 61 kilomètres

L’unique version Platinum devrait être aux environs de 60 000$

Le Nissan Rogue hybride rechargeable 2026 vient d’être dévoilé et introduit officiellement la technologie PHEV dans la gamme du constructeur pour le marché canadien. Selon Nissan, il offrira une autonomie électrique allant jusqu’à 61 km pour les déplacements quotidiens, tout en offrant une autonomie combinée pouvant atteindre 687 km en passant en mode hybride. Il promet ainsi la simplicité de l’électrique au quotidien, sans renoncer à la tranquillité d’esprit qu’offre l’essence lors des longs trajets.

Le modèle fera sa première apparition publique au Salon de l’auto de Los Angeles, prévu du 21 au 30 novembre 2025.

« Le Rogue hybride rechargeable représente une étape clé dans notre plan d’électrification. Il permet de profiter d’une conduite entièrement électrique au jour le jour, tout en préservant l’avantage d’une grande autonomie grâce au moteur thermique. Cette combinaison souligne l’engagement de Nissan à offrir des solutions adaptées aux besoins réels des clients, en réunissant les atouts d’un VUS traditionnel et d’un véhicule électrique dans une seule proposition », a expliqué Ponz Pandikuthira, vice-président principal et directeur produit, Nissan Amériques. « L’arrivée de notre premier PHEV au Canada et aux États-Unis s’inscrit dans la stratégie Re:Nissan, qui vise à redynamiser notre gamme et à élargir notre présence dans de nouveaux segments. »

Copié-collé chez Mitsubishi

Nissan ne s’est pas donné la peine de confier le véhicule à son équipe de design pour le style. Il est à un ou deux détails près identiques au Mitsubishi Outlander PHEV. En fait, les seules distinctions sont au niveau de l’aménagement de la grille de calandre supérieure et une applique noire entre les feux. Pour le reste, c’est 100% Mitsubishi. Ce produit est né de l’Alliance, une association entre Nissan, Mitsubishi et Renault. Nissan a récemment annoncé se retirer de l’Alliance, donc le Rogue hybride rechargeable risque d’être de courte durée sur le marché.

Un ensemble technologique complet et facile à utiliser

Le Rogue hybride rechargeable intègre les dernières technologies connectées de Nissan, dont un écran tactile de 9 pouces compatible avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire. À l’ère numérique, on retrouve une instrumentation de 12,3 pouces et un affichage tête haute de 10 pouces. Le système audio Bose à neuf haut-parleurs vient de facto avec le modèle.

Tout comme l’Outlander, le Rogue PHEV propose trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu’à sept occupants. La deuxième rangée, coulissante et inclinable, permet un accès plus simple à la troisième. Les portes arrière s’ouvrent à 70 degrés pour faciliter l’installation des enfants et des sièges d’appoint.

Il faut cependant reconnaitre que les places supplémentaires dans le coffre sont très restreintes en espace et pour de courts trajets.

En matière de volume de coffre, avec le toit ouvrant, la capacité varie de 362 litres derrière la troisième rangée, à 872 litres avec celle-ci rabattue, puis à 1 832 litres avec la deuxième rangée repliée.

Équipements de sécurité complets de série

En plus de 11 coussins gonflables, le Nissan Safety Shield 360 est inclus d’office et comprend notamment le freinage d’urgence avec détection des piétons, l’assistance au maintien de voie, l’alerte de franchissement de ligne, la détection de trafic transversal arrière et le freinage d’urgence arrière automatique.

La caméra panoramique Intelligent Around View est également de série, offrant une vue à 360 degrés, complétée par la détection des objets en mouvement. Le véhicule intègre aussi le régulateur de vitesse intelligent et ProPILOT Assist, qui soutiennent le conducteur dans la direction, l’accélération et le freinage.

Une première mécanique hybride rechargeable

La motorisation du Rogue PHEV s’appuie sur un duo de moteurs électriques, une batterie lithium-ion de 20 kWh et un moteur à essence de 2,4 litres. Le système délivre 248 chevaux et 332 lb-pi de couple, ce qui permet des accélérations supérieures à celles du Rogue à essence. Une transmission intégrale intelligente est incluse de série. L’ensemble travaille pour fournir la puissance et l’efficacité attendues en toutes conditions. Le mode 100 % électrique assure des déplacements silencieux et économiques, tandis que le mode hybride offre la capacité de rouler plus longtemps lorsque requis.

Le conducteur peut sélectionner trois modes de gestion énergétique : EV, Save ou Charge afin d’optimiser l’utilisation de la batterie ou du moteur thermique selon la situation. Deux niveaux de régénération sont accessibles via les modes D ou B, et la fonction e-Step permet une conduite quasi à une seule pédale.

Sept modes de conduite complètent le tout : Normal, Power, Eco, Tarmac, Gravel, Snow et Mud, pour ajuster en temps réel la réponse du groupe motopropulseur et du système AWD.

La consommation estimée s’établit à 3,6 L/100 km¹, avec une autonomie électrique de 61 km et une autonomie totale de 687 km¹.

Quel sera le prix du Nissan Rogue hybride rechargeable?

Le Rogue hybride rechargeable sera commercialisé exclusivement en version Platinum très bien équipée, avec une arrivée prévue chez les concessionnaires dès le début de l’année 2026. En matière de prix, on peut donc s’attendre à une facture aux environs de 60 000$.