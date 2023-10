Nissan dévoile le concept Hyper Punk : Un terrain de jeu créatif sur roues

Nissan présente Hyper Punk, un concept de multisegment électrique, qui fera ses débuts au Japan Mobility Show.

Le véhicule offre un système V2X pour la recharge des appareils et le partage d’énergie communautaire, ciblant les créateurs de contenu et les artistes.

Doté d’un design unique inspiré de la culture japonaise, l’Hyper Punk allie efficacité aérodynamique et esthétique accrocheuse.

Nissan a élargi sa vision électrisante de l’avenir en présentant le Nissan Hyper Punk, le dernier né de sa gamme de véhicules conceptuels. Prévu pour être dévoilé au Japan Mobility Show le 25 octobre, ce multisegment compact entièrement électrique fait déjà tourner les têtes avant même sa présentation physique. Le véhicule rejoint ses frères et sœurs – Nissan Hyper Urban, Nissan Hyper Adventure et Nissan Hyper Tourer – sur le panneau d’affichage numérique en 3D du Cross Shinjuku Vision, dans le quartier animé de Shinjuku à Tokyo, afin de susciter l’impatience avant l’ouverture de l’exposition.

L’intersection de l’innovation et de l’art

Au-delà des lumières de scène et des panneaux d’affichage, Nissan s’aventure sur de nouveaux terrains en rendant ces véhicules conceptuels accessibles dans le monde virtuel. À partir du 25 octobre, les joueurs de Fortnite pourront explorer ces créations Nissan dans le cadre de la campagne » Electrify the World « , portant ainsi le plaisir numérique à un autre niveau.

Le Nissan Hyper Punk est une merveille de forme et de fonction, destinée à séduire les esprits créatifs parmi nous – créateurs de contenu, influenceurs et artistes. Le véhicule sort des sentiers battus grâce à son système V2X innovant, qui permet aux utilisateurs non seulement de recharger leurs appareils, mais aussi de partager l’énergie avec des événements collaboratifs et des communautés locales. La technologie est axée sur l’interconnexion, comblant le fossé entre les mondes virtuel et physique.

À l’intérieur, le véhicule est un hommage à la riche culture japonaise, avec des éléments de design inspirés de l’origami. L’intérieur est une fusion d’art numérique et de fonctionnalité, équipé de caméras embarquées qui capturent les paysages du monde réel et les convertissent en images de style manga ou en motifs graphiques, selon les préférences du propriétaire. Ces images sont ensuite affichées sur trois écrans qui enveloppent le conducteur, brouillant ainsi les frontières entre la réalité et le métavers.

Conçu comme un studio de création mobile, l’Hyper Punk offre une connectivité Internet transparente et est entièrement compatible avec une gamme d’appareils de création. Grâce à l’IA et aux biocapteurs de l’appuie-tête, la voiture s’adapte à l’humeur du conducteur, en ajustant la musique et l’éclairage ambiant pour stimuler la créativité et l’énergie.

Un design qui en dit long

Le design extérieur du véhicule bouscule les normes avec ses surfaces audacieuses, multifacettes et polygonales. La peinture attire particulièrement l’attention, avec ses tons argentés qui varient en fonction de l’angle de vue et des conditions d’éclairage. Cet extérieur dynamique n’est pas seulement destiné au spectacle ; il contribue également à l’efficacité aérodynamique du véhicule. Avec ses porte-à-faux compacts et ses grandes roues de 23 pouces, l’Hyper Punk est conçu pour la polyvalence, promettant des performances stables aussi bien en ville qu’en tout-terrain. Ses phares, ses feux arrière et sa signature arrière distinctifs sont astucieusement intégrés à la carrosserie du véhicule, renforçant ainsi son caractère unique.