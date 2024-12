Nissan Canada annonce les prix du Murano 2025: débute à 46 848$

Le Murano 2025 de Nissan Canada fait ses débuts avec un design actualisé, des fonctions d’aide à la conduite évoluées et un intérieur de qualité supérieure.

Le prix commence à 46 848 $ pour la version SV, et le véhicule sera disponible au début de 2025.

Les caractéristiques comprennent un nouveau moteur 2.0L VC-Turbo et des technologies de caméra avancées.

À l’intérieur, l’éclairage ambiant, les sièges avant massants et la fonctionnalité Google Built-In font partie des points forts.

Nissan Canada a révélé les prix et les nouvelles caractéristiques du Murano 2025 de quatrième génération, qui sera disponible au début de 2025. Le multisegment redessiné commence à 46 848 $ pour la version SV et atteint 54 498 $ pour la version Platinum.

Le tout nouveau Murano présente un design extérieur actualisé qui lui confère une allure unique et sereine. À l’intérieur, l’habitacle met l’accent sur l’hospitalité grâce à des équipements haut de gamme en option tels que le toit ouvrant panoramique, les sièges avant chauffants et ventilés avec massage, les sièges arrière chauffants et l’éclairage d’ambiance 64 couleurs.

Les technologies de pointe améliorent l’expérience de conduite. Le Murano est équipé de série du Nissan Safety Shield 360, ainsi que de deux nouvelles caméras en option : Invisible Hood View, qui offre une vue virtuelle du compartiment moteur pour faciliter la navigation, et HD Enhanced Intelligent 3D Around View Monitor, qui offre huit points de vue virtuels autour du véhicule pour faciliter le stationnement et les manœuvres. Le système ProPILOT Assist, doté de la dernière version 1.1, facilite la conduite sur autoroute.

Le nouveau Murano offre également une connectivité transparente, avec la technologie Google Built-In sur un écran tactile de 12,3 pouces en option. Cette fonction intègre Google Maps et les applications compatibles directement dans le système d’infodivertissement du véhicule. Pour les audiophiles, un système audio Bose à 10 haut-parleurs en option offre un son immersif dans tout l’habitacle.

Sous le capot, le Murano 2025 est propulsé par un moteur VC-Turbo de 2,0 litres de série, qui développe 241 chevaux et 260 lb-pi de couple. Ce groupe motopropulseur est associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, dotée de palettes de changement de vitesse pour une expérience de conduite plus dynamique.

Prix du Nissan Murano 2025 :

Modèle PDSF7 Prix de vente8 Murano SV 46 848 $ CA 49 636 $ CA Murano SL 50 498 $ CA 53 286 $ CA Murano Platine 54 498 $ CA 57 286 $ CA

Le nouveau Murano sera disponible chez les concessionnaires Nissan du Canada à partir du début de l’année prochaine.