Nissan Canada annonce les prix du ARIYA 2023

Avec le tout nouveau Nissan ARIYA 2023, Nissan fait bouger les choses dans le domaine des véhicules électriques. L’ARIYA offre un choix de 63 kWh ou 87 kWh de capacité de batterie utilisable, l’assistance ProPILOT de série, les capacités Apple CarPlay/Android Auto, un intérieur haut de gamme et le Nissan Safety Shield 360. Les prix commencent à 52 998 $ pour le modèle de base et vont jusqu’à 69 998 $ pour le modèle tout équipé. Voici la répartition des niveaux de finition et des prix.

Le Nissan ARIYA 2023 sera disponible en six niveaux de finition : Engage FWD, Evolve e-4ORCE AWD, Venture+ FWD, Evolve+ FWD, Platinum+ e-4ORCE AWD et Premiere e-4ORCE AWD.

La version de base Engage FWD, dotée d’une batterie de 63 kWh, est équipée d’un moteur synchrone de 214 ch avec un couple de 221 lb-pi, d’une console centrale coulissante motorisée et d’une autonomie de 346 km. Le prix de l’ARIYA ENGAGE débute à 52 998 $.

L’étape suivante est la version Evolve e-4ORCE AWD qui ajoute un toit ouvrant panoramique électrique, un affichage tête haute en couleur et une transmission intégrale avancée à double moteur développant 335 ch et 413 lb-pi de couple. Le prix de l’ARIYA EVOLVE e-4ORCE est de 60 598 $ et son autonomie peut atteindre 330 kilomètres.

La version Venture+ FWD reçoit la batterie de 87 kWh et ajoute l’assistance ProPILOT ainsi qu’un port de charge rapide. Le moteur synchrone à courant alternatif de 238 ch (178 kW) est capable de parcourir jusqu’à 482 km. Le prix de l’ARIYA Venture+ FWD débute à 59 498 $.

La version Evolve+ FWD reçoit un écran de visualisation du périmètre intelligent numérique et un toit ouvrant panoramique électrique. Avec son moteur synchrone de 238 chevaux et son couple de 221 lb-pi, l’Evolve+ a une autonomie estimée à 458 km. Le prix de l’ARIYA Evolve+ FWD débute à 64 998 $.

Le Platinum+ e-4ORCE AWD est la combinaison idéale de performance et de technologie. Elle est dotée de série de toutes les caractéristiques de la version Evolve+, ainsi que du hayon électrique activé par le mouvement et du système ProPILOT Park. Capable de parcourir 426 km avec une seule charge, ce VUS électrique de 389 chevaux sera proposé à partir de 69 198 $.

Enfin, le Premiere e-4ORCE AWD est une édition spéciale de lancement qui ne sera disponible que pour une durée limitée. Il est équipé d’un système de traction intégrale avancé à double moteur, du système ProPILOT Assist, du système ProPILOT Park et de quelques accessoires uniques. Cette édition spéciale a une autonomie allant jusqu’à 426 km et sa puissance est de 389 ch et son couple de 442 lb-pi. Le prix de l’ARIYA Premiere e-4ORCE AWD débute à 69 998 $.

Les livraisons du Nissan ARIYA 2023 commenceront l’année prochaine. Les modèles à traction avant seront disponibles en premier, suivis des modèles à traction intégrale e-4ORCE. Restez à l’affût pour notre premier contact avec ce VUS électrique dans les prochains jours.