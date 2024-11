Nissan pourrait avoir de gros problèmes s’il ne trouve pas un nouvel investisseur.

Nissan peine à atteindre ses objectifs de ventes et de bénéfices

Il serait à la recherche d’un gros investisseur pour combler le fossé.

Selon une récente nouvelle, Nissan est sur le point de se retrouver dans une impasse. Le constructeur automobile est à la recherche d’un investisseur, comme une banque, une compagnie d’assurance ou même un rival, pour l’aider à injecter des liquidités dans l’entreprise. La source indique que si le constructeur ne trouve pas d’investisseur, il risque de ne pas pouvoir passer les 14 prochains mois.

La baisse des ventes et des bénéfices qui l’accompagne, ainsi que les dépenses liées au développement de nouveaux véhicules, ont mis Nissan en mauvaise posture. Un nouveau rapport du Financial Times montre à quel point la situation pourrait être grave. La source du site a déclaré : « Nous avons 12 ou 14 mois pour survivre ». La source a également déclaré : « Cela va être difficile. Et en fin de compte, nous avons besoin que le Japon et les États-Unis génèrent des liquidités ».

Honda fait partie des investisseurs potentiels. Nissan et son vieux rival de longue date ont récemment commencé à s’associer et à collaborer dans le domaine de la technologie. L’accord, annoncé en début d’année, prévoit une collaboration sur les moteurs de véhicules électriques ainsi que sur les plates-formes de véhicules définies par logiciel.

Le texte mentionne que des gens proches de Renault affirment que le constructeur automobile français pourrait être disposé à vendre une partie de sa participation dans Nissan à Honda. Ces sources affirment que le renforcement des relations entre Honda et Nissan ne pourrait être que positif pour Renault, qui forme une alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors.

Nissan pourrait manquer de temps pour trouver un nouvel investisseur. Le FT indique que le constructeur automobile en difficulté a attiré l’attention d’investisseurs activistes tels qu’Oasis Management et Effissimo Capital Management. Ces sociétés sont connues pour avoir racheté de grandes entreprises japonaises et avoir procédé à des restructurations majeures afin de renouer avec les bénéfices.

Si Nissan parvient à surmonter la crise, ses ventes et ses bilans devraient s’améliorer. Le constructeur automobile a déjà annoncé son intention de commercialiser 30 nouveaux modèles d’ici 2028, dont de nouveaux véhicules électriques et hybrides dans le monde entier.