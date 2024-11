NEXEN TIRE lance le pneu d’été N’ blue S, axé sur la sécurité et l’efficacité

Ce nouveau pneu d’été offre des performances de freinage sur sol mouillé améliorées de 11 % pour une meilleure sécurité routière.

Conçu pour le confort, la stabilité et la réduction du bruit de la route grâce à des composés de bande de roulement innovants.

Le pneu écologique réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2, avec un classement énergétique A/A.



NEXEN TIRE a présenté son dernier pneu d’été, le N’ blue S. Conçu pour améliorer la sécurité de conduite, l’efficacité énergétique et la stabilité, il intègre une technologie avancée pour offrir des performances accrues sur les surfaces sèches et humides.

La sécurité sur sol mouillé est l’un des principaux objectifs du N’ blue S. Le pneu est composé de silice hautement dispersée, ce qui améliore l’adhérence et la traction sur les routes glissantes. Selon les tests, cette technologie permet d’améliorer de 11 % la distance de freinage sur sol mouillé par rapport au prédécesseur du pneu.

La conception structurelle optimisée du pneu garantit une conduite plus silencieuse et plus stable, répondant ainsi à la demande d’un confort accru. En outre, le composé de la bande de roulement utilise des charges hydrophiles et des polymères à microstructure contrôlée, qui améliorent l’adhérence tout en réduisant la résistance au roulement.

Dans le cadre des objectifs de durabilité de NEXEN TIRE, le N’ blue S offre une résistance au roulement réduite, diminuant ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO2. Avec ses notes A/A pour la résistance au roulement et l’adhérence sur sol mouillé, le pneu est proposé comme une solution économe en énergie pour les conducteurs soucieux de l’environnement.

Le N’ blue S est disponible en 58 dimensions, assurant la compatibilité avec différents véhicules.