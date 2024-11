Mitsubishi Motors rachète de ses actions de Nissan, réduisant les participations croisées

Mitsubishi Motors rachète 10 % des actions de Nissan, améliorant ainsi l’efficacité du capital.

Nissan a reçu environ 68,6 milliards de yens, ce qui a contribué à sa restructuration dans un contexte de difficultés de vente.

Mitsubishi et Nissan réaffirment leur coopération au sein de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mitsubishi Motors Corporation a racheté environ 10 % de ses actions émises à Nissan Motor Co., ltd dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 68,6 milliards de yens (environ 445,45 millions de dollars canadiens). Le rachat, qui vise à améliorer l’efficacité du capital de Mitsubishi, réduit la participation de Nissan dans la société de 34,07 % à environ 24 %. La transaction a eu lieu le 8 novembre 2024, sur le système hors enchères de la Bourse de Tokyo, au prix de clôture de la veille, soit 460,6 JPY par action.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’objectif de Mitsubishi de réduire les participations croisées tout en améliorant le rendement pour les actionnaires. En rachetant ses actions, Mitsubishi cherche à accroître sa flexibilité opérationnelle tout en restant un membre essentiel de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Cette décision intervient alors que Mitsubishi et d’autres membres de l’alliance donnent la priorité à des structures financières indépendantes et à l’efficacité opérationnelle, en partie en réponse à l’évolution des demandes du marché et des mutations de l’industrie.

Nissan, qui a récemment lancé une série de mesures de réduction des coûts dans un contexte de baisse des ventes en Chine et aux États-Unis, devrait bénéficier de l’injection de liquidités générée par le rachat d’actions par Mitsubishi. Le constructeur automobile de Tokyo a récemment annoncé qu’il supprimerait 9 000 emplois, réduirait sa production de 20 % et diminuerait ses coûts de 400 milliards de yens (2,6 milliards de dollars canadiens) afin de s’adapter aux pressions de la concurrence. Les liquidités issues de la transaction avec Mitsubishi pourraient aider Nissan à se stabiliser financièrement alors qu’elle est confrontée à une baisse de ses bénéfices et à une réduction de ses prévisions de revenus, en particulier face à la concurrence croissante des fabricants nationaux en Chine et des producteurs de véhicules hybrides établis aux États-Unis.

Les difficultés de Nissan sur le marché nord-américain sont aggravées par son manque d’offres de véhicules hybrides, contrairement à des concurrents comme Toyota et Honda, qui ont vu la demande de véhicules hybrides augmenter. Nissan a reconnu avoir sous-estimé le marché des véhicules hybrides, une décision qui a eu un impact sur ses ventes en Amérique du Nord, qui ont chuté de près de 3 % cette année. Par ailleurs, les ventes en Chine, son plus grand marché international, ont chuté de 14,3 % au cours du premier semestre de l’année fiscale, ce qui a contribué de manière significative à ses difficultés financières.

Malgré la réduction des participations croisées, Mitsubishi et Nissan réaffirment leur engagement à collaborer au sein de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ils tireront parti de leurs ressources et technologies communes pour faire face à l’évolution de l’industrie. Les deux entreprises continueront d’investir dans des projets à forte valeur ajoutée afin d’améliorer l’adaptabilité du marché et de maintenir la compétitivité face aux défis mondiaux de l’automobile.